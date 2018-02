La polizia di Asti in collaborazione con quella di Napoli ha assicurato alla giustizia Carlo Ioime, 30 anni, napoletano truffatore pregiudicato in trasferta ad Asti ed a Chieri. L’uomo si spacciava per avvocato coinvolgendo soprattutto persone anziane. Ad Asti si era presentato a casa di una anziana coppia di pensionati dicendo di essere l’avvocato del figlio fermato dalla polizia per un incidente stradale. “A vostro figlio sequestrano l’auto se non si paga subito una cauzione”. Con questo pretesto il malvivente era riuscito a spillare circa 800 euro. Nei giorni scorsi, a Chieri, nei confronti di un anziano pensionato con lo stesso cliché il malvivente era riuscito a mettere in atto una truffa da 750 euro in contanti oltre a oro e gioielli per un valore di più di 600 euro. Dopo questa truffa la polizia era riuscita a identificare il falso avvocato e a farlo arrestare mentre rientrava a Napoli. Ora è rinchiuso nel carcere di Poggioreale.