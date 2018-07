Dopo le attività didattiche e gli incontri sul Medio Oriente, i viaggi culturali e gli eventi per la Giornata della Memoria e per la Liberazione, l’Israt chiuderà la sede di Palazzo Ottolenghi al pubblico da lunedì 30 luglio a venerdì 31 agosto.

Ripresa delle attività rivolte all’utenza il 3 settembre.

Fino al 29 settembre, intanto, sarà visitabile a Vesime, ogni sabato dalle 15 alle 18 con ingresso libero, la mostra permanente sull’aeroporto partigiano “Excelsior” (aperture garantite dai volontari dell’Associazione culturale Terre Alte e della sezione Anpi Val Bormida).

A Vinchio, sede della Casa della Memoria, si prepara invece la “passeggiata sulle colline partigiane” fissata per sabato 25 agosto (partecipazione gratuita). La camminata, tra storia, memoria e musica, è proposta da Israt, Casa della Memoria, Associazione culturale Davide Lajolo e Comune con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comitato Resistenza e Costituzione.