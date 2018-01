Dopo il tutto esaurito del primo incontro con protagonista Marco Magnone, continua Passepartout en hiver: domenica 28 gennaio alle 17 alla Casa del Teatro di via Goltieri salirà sul palco il ricercatore Richard Vernell, fondatore e presidente dell’associazione Scienza sotto i campanili, per l’incontro “ricerca di base: ma quanto ci costi?”. Biologo originario degli Stati Uniti, da oltre dieci anni risiede nell’astigiano con la famiglia. Di professione “science writer”, è appassionato di divulgazione scientifica e da diverso tempo collabora con le scuole locali avvicinando grandi e piccini alle meraviglie della scienza toccata con mano. Insieme alla moglie, anche lei biologa, ha fondato l’associazione che raccoglie scienziati, insegnati e appassionati che in vario modo si adoperano per favorire la diffusione della cultura scientifica come valore sociale per lo sviluppo di una società più consapevole. Partendo dalla sua esperienza, sia negli Stati Uniti che in Italia, Vernell parlerà del valore fondamentale della ricerca di base. L’incontro sarà anche un’opportunità per presentare l’associazione, i diversi progetti e le collaborazioni sul territorio. Ad Asti è attivo il programma di alternanza scuola lavoro “Scienza tra le righe”, in collaborazione con la Biblioteca Astense, e il progetto L.A.B.S (Laboratori Astigiani per Bambini Scienziati), un protocollo d’Intesa che unisce enti e associazioni locali per la realizzazione di laboratori rivolti agli alunni delle scuole di Asti. Da due anni Scienza Sotto i Campanili é parte attiva nell’organizzazione della Notte Europea dei Ricercatori nella nostra città. Come nelle scorse edizioni, a ogni autore viene solitamente affiancato un pittore per offrire una interpretazione grafica del tema proposto. Dato che Roberto Fiorentini non potrà essere presente, domenica verrà sostituito da un altro esponente della CNA Artisti in via di definizione.

Questo il calendario dei prossimi incontri: Domenica 4 febbraio Alessandro Porro: La frontiera marina, le ambulanze del mare di SOS Mediterranée (artista: Viviana Gonella); Domenica 11 febbraio Monica Ugaglia e Alberto Banaudi: Incroci obbligati (artista: Barbara Fantaguzzi); Domenica 18 febbraio Oscar Bielli: Storia, che passione – Luoghi, uomini, fatti (artista: Maurizio Carrer); Domenica 25 febbraio Pierpaolo Berardi: Il linguaggio politico del ‘900 (artista: Mac); Domenica 4 marzo Gianni Cervetti e Mario Renosio: Compagno del secolo scorso (artista: Nicola Colucciello); Domenica 11 marzo Manuela Caracciolo, Alexander Macinante e Federico De Martino: Una serenata per New York (artista: Marisa Garramone). Domenica 18 marzo Renata Cantamessa: Cibo, salute e felicità nelle fiabe agricole di Fata Zucchina (artista Rossana Turri).

Tutti gli incontri hanno inizio alle 17 e sono a ingresso libero.