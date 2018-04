Il Piccolo Principe non invecchia , anzi rivive a teatro in una performance adatta a tutte le età e tipo di spettatori.

Al Teatro Alfieri di Asti doppio appuntamento il 5 maggio alle 17 e alle 21.

L’opera letteraria pubblicata nel 1943 e tradotta in ben 253 lingue in tutto il mondo è corredata da una serie di acquerelli disegnati dallo stesso autore , utilizzati anche come copertine per le stampe . In questa versione ideata e a cura di Federica Sassaroli , si entra in teatro e il sipario è spalancato , il palco è spoglio , senza scenografia : i nostri occhi vedono solo questo , buio e vuoto, in apparenza . Ma ecco materializzato il messaggio che Antoine De Saint-Exupèry ha dato nel suo libro senza tempo : “l’essenziale è invisibile agli occhi “, In scena una sola attrice farà apparire , con la magia della narrazione e di semplici elementi scenografici, storie e personaggi di una pietra miliare della letteratura . In uno spazio apparentemente vuoto gli spettatori si ritroveranno in bilico tra verità e magia , tra azione ed ascolto , tra comicità ed intimità . Una versione che restituisce tutta la magia e la forza del teatro che non ha bisogno di orpelli , per presentare una storia d’amore e d’amicizia per imparare a guardare in profondità se stessi e gli altri. Fondamentalmente nulla è cambiato : saper perdonare, condividere e saper riconoscere i propri sentimenti rimangono la chiave per relazionarsi con il prossimo . Questo piccolissimo principe , un amico di vita che nessuno dovrebbe mai lasciare da parte, ci insegna a valutare il trionfo delle emozioni, dei sentimenti, del romanticismo e della genuinità dell'essere bambini e di ricordarsi di esserlo stati . Dopo un pomeriggio a Teatro in Sua compagnia , si torna a casa con il messaggio che "non si vede bene che col cuore". La narrazione è accompagnata dalle musiche originali eseguite dal vivo dall’autore Matteo Calabro’ e i movimenti scenici sono a cura di Marta Molinari .