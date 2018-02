E’ partita l’organizzazione della prossima stagione al Campeggio di Roccaverano, estate 2018. Dopo il successo dello scorso anno, con la presenza di oltre 400 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni presso la struttura di proprietà della Provincia di Asti, gestita dall’Associazione “Informalmente a.s.d.” di Asti, i promotori non hanno perso tempo.

L’ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Asti sta predisponendo le attività per la prossima estate, in modo da offrire ai ragazzi le più belle opportunità per trascorrere una vacanza immersi nella natura, svolgendo attività diversificate, stimolanti, condotte da personale esperto.

“Saranno dieci i turni settimanali, a partire dal 10 giugno e fino al 25 agosto – anticipa Mario Vespa, Consigliere Provinciale con delega alle Politiche Giovanili della Provincia di Asti. Confermata, in linea di massima, l’offerta dello scorso anno con piccole modifiche per andare incontro ad alcune richieste ed esigenze di genitori e ragazzi. Riproposti alcuni laboratori tematici e riconfermati gli spettacoli finali di ogni fine turno ai quali i genitori sono invitati a partecipare” conclude il Consigliere Vespa.

Per l’estate 2018, a seguito delle numerosissime iscrizioni pervenute l’anno scorso, due turni del laboratorio di cucina, dello sport e di arco-bici-cavallo. Riproposto il turno del circo, molte le novità con due turni dedicati alla natura e nuovi laboratori a contatto con la natura e gli animali.

“Le iniziative sono molteplici proprio per soddisfare gli interessi dei ragazzi – dice il Presidente della Provincia di Asti Marco Gabusi – i laboratori hanno l’obiettivo di avvicinare i ragazzi anche ad nuove attività, per sviluppare la loro passione e attitudine, con la principale finalità di far vivere un’esperienza di gruppo all’aperto e a contatto con la natura, arricchendoli dal punto di vista personale e formativo”.

Domenica 18 marzo a partire dalle 15 presso il Salone Consiliare della Provincia di Asti (Piazza Alfieri 33), si svolgerà la giornata di presentazione delle attività del campeggio, a cui tutti sono invitati.

Non resta che tenere d’occhio il sito della Provincia di Asti, nella sezione Campeggio e cerca in facebook la pagina: Campeggio di Roccaverano per non perdersi i prossimi appuntamenti. Per informazioni, Ufficio Campeggio di Roccaverano, c/o Provincia di Asti, Piazza Alfieri n.33 tel. 0141 433274 – 0141 433572 mail:campeggio@provincia.asti.it