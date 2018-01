FuoriLuogo inizia il 2018 con una nuova rubrica mensile: A pint of sport, sorta di aperitivo informale dal taglio prettamente sportivo che avrà come ospiti di volta in volta giornalisti, esperti o atleti di caratura internazionale. Primo appuntamento stasera, giovedì 18 gennaio, alle 19,30 con Roberto Gotta e Roberto Marchesi, giornalisti di Fox Sports che, a pochi giorni dall’attesissimo Super Bowl di Minneapolis, dialogheranno insieme a Davide Chicarella, redattore sportivo de La Nuova Provincia di Asti, di football americano e basket. Sabato 20 i riflettori punteranno su Studentinfesta, serata nel corso della quale si esibiranno sul palco di FuoriLuogo varie band studentesche astigiane. Lunedì 22, infine, torna il torneo Subbuteology.