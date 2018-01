Giovedì 18 gennaio è stato convocato il primo consiglio dell’anno del Cif, Centro Italiano Femminile.Un appuntamento importante nel quale si rinnoveranno anche i tesseramenti e si programmerà l’attività del quadrimestre gennaio-aprile.

L’appuntamento è alle 16.30 in via Giobert 56.

Durante l’incontro verranno discusse anche le mozioni da ptesentare al 30°congresso nazionale che si svolgerà a Roma dal 26 al 28 gennaio.

“Il Cif Regionale del Piemonte chiede che a livello Nazionale vengano attuati corsi di formazione – con ricaduta a livello regionale – come evidenziato nell’Art.4 dello Statuto e Art. 5 del Regolamento – per preparare le aderenti in campo sociale. E auspica che tali corsi di formazione favoriscano l’ingresso delle aderenti presso le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale per promulgare leggi, per proteggere le nuove fasce deboli della società. In tal modo si intende proseguire il cammino iniziato dalle nostre aderenti fondatrici a favore delle donne , dei bambini e della nostra società”.

Chiede inoltre che il prossimo Consiglio Nazionale riveda lo Statuto , in particolare l’articolo 52 , “ Incompatibilità di cariche elettive” e l’Articolo 12 dello Statuto Presidenti Comunali – Composizione e durata: “Deroga al terzo mandato per i piccoli comuni”.

Durante l’incontro di giovedì 18 si acceteranno suggerimenti per raccolta di ricette, testimonianze, poesie, ricordi (da stampare in seguito in un piccolo fascicolo a ricordo delle attività dell’ anno 2018); sostegno alle attività già avviate con altri enti (Consultorio) , eventuali contatti con altre organizzazioni.