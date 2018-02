Ancora un evento organizzato dall’Associazione Memoria Viva a Canelli per celebrare il Giorno della memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Domenica 18 febbraio, alle 16, appuntamento nella Biblioteca Monticone di Canelli, con Alberto Cavaglion sul tema “Storie degli Ebrei in Piemonte”. Ingresso libero. L’incontro riconosce crediti formativi per i docenti della scuola primaria e secondaria.