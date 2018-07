In merito all’aggressione subita a Moncalieri da Daisy Osakue, il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Negli ultimi giorni si sono verificati parecchi episodi di aggressioni, e anche se non per tutti è stato accertato un movente razzista, è evidente il rischio di un imbarbarimento della nostra comunità, che potrebbe portare facilmente a far prevalere le peggiori pulsioni razziste, sessiste e omofobe.

E temo che questo avvenga quando, anziché contribuire a circoscrivere e mitigare le paure che ci sono e sono diffuse, le si alimentano senza sosta, a volte anche strumentalizzandole a fini politici ed elettorali, senza preoccuparsi degli effetti di un clima di sospetto e paura mal governato.

A Daisy Osakue un abbraccio affettuoso e l’augurio di una pronta guarigione”.