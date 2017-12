Quando si parla di Collisioni siamo abituati al caldo estivo di luglio e a Barolo. Ma quest’anno il Festival si prepara a una versione invernale, con tanto di cappotti e sciarpe, per un grande concerto che si terrà in un altro luogo simbolo del vino piemontese: la città di Asti, patria dell’Asti Spumante.

Sarà il primo Capodanno targato Collisioni organizzato per il Consorzio dell’Asti D.O.C.G. e il Comune di Asti per un brindisi all’anno nuovo all’insegna della grande musica con le bollicine dolci piemontesi più brindate al mondo e il nuovo Asti Secco DOCG.

A traghettarci nel 2018 con le sue melodie e la sua voce inconfondibile sarà ELISA in concerto sul palco di Piazza Alfieri ad Asti.

Dopo l’emozionante concerto del 2014 e l’incontro di quest’anno con il pubblico di Barolo, ELISA torna a suonare a Collisioni per festeggiare insieme il nuovo anno e i suoi 20 anni di straordinaria carriera. Sono i numeri stessi a parlare: 23 dischi di platino, 1 disco di diamante, 6 dischi d’oro, oltre 2.500.000 di copie vendute. Elisa, una delle più amate artiste italiane, vanta anche moltissime collaborazioni con musicisti del calibro di Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Luciano Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Giorgia, Emma, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Tina Turner. E tanti anche i riconoscimenti, dal Festival di Sanremo al Premio Tenco, all’Mtv Europe Music Awards.

Autrice di brani straordinari e indimenticabili come Luce (Tramonti a nord est), Then Comes The Sun, L’anima vola, Elisa ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan in Italia – e non solo – grazie al suo talento, alla sua grazia e sensibilità.

Sarà quindi un evento unico, quello di Capodanno, che chiuderà un anno ricco di festeggiamenti per l’artista, che ha celebrato il ventennale con quattro date speciali a settembre all’Arena di Verona in cui ha registrato il tutto esaurito con 48.000 paganti. Ogni Istante è il singolo che celebra questo traguardo importante.

PROGRAMMA DELLA SERATA in Piazza ALFIERI:

Ore 20:00 – Apertura cancelli

Ore 21:00 – Chiara dello Iacovo in concerto

Ore 22:45 – Elisa in concerto

Ore 23:45-00:10 – Brindisi di Capodanno con le bollicine dell’Asti Docg

Ore 00:15 – Elisa in concerto

Ore 00:30 – TWEE (band torinese)

Come ospite speciale della serata, Collisioni e il Consorzio dell’Asti Docg sono lieti di annunciare Marco Berry, il celebre illusionista e conduttore televisivo. Volto noto del programma Le Iene e di altri programmi come Mistero, Invincibili, Lucignolo 2.0, Marco Berry salirà sul palco di Asti in veste di presentatore e conduttore, per rallegrare l’evento con la sua simpatia e accompagnarci verso il nuovo anno tra brindisi e bollicine.

Il CAPOD’ASTI si arricchisce e si fa gustoso per dare la possibilità agli astigiani e ai tanti che verranno da fuori di assaporare al meglio la notte di San Silvestro. In collaborazione con il Consorzio della BARBERA D’ASTI e dei Vini del Monferrato, una ventina di locali proporranno la cena dei tre brindisi che iniziando alle 20,00/20,30 finirà entro le ore 22,30 in modo da dare ai commensali l’opportunità di partecipare al concerto di Elisa in piazza Alfieri con un invito speciale. Tutti gli ospiti avranno un accesso privilegiato e riservato al concerto. La cena dei tre brindisi proporrà piatti classici e sfiziosi legati alla tradizione gastronomica piemontese o alla fantasia creativa degli chef. E una cena ad Asti non potrà che essere accompagnata dai vini astigiani. Il comun denominatore dal punto di vista enologico vede alleati i Consorzi dell’Asti e della Barbera d’Asti e vini del Monferrato. Tutte le cene si apriranno con un brindisi di benvenuto con il nuovo ASTI Secco Docg, proseguiranno con vini promossi dal Consorzio BARBERA D’ASTI e vini del Monferrato e si concluderanno con un dolce brindisi con ASTI e MOSCATO d’ASTI Docg.

Tutti i menu e le informazioni su www.astidocg.it e su www.viniastimonferrato.it

TRENI SPECIALI E SERVIZIO NAVETTE

Sono inoltre previsti treni speciali e un servizio navette da Torino, Alba e Alessandria.

BUS DA TORINO

ANDATA

Partenza da Torino Porta Nuova ore 19:00

Fermata a Moncalieri F.S. ore 19:15

Arrivo ad Asti F.S. ore 20:00

RITORNO

Partenza ore 2:00 da Stazione F.S. Asti

COSTO: euro 18 con un minimo di 35 prenotati.

BUS DA ALBA

ANDATA

Partenza da Alba F.S. ore 19:00

Arrivo ad Asti F.S. ore 20:00

RITORNO

Partenza ore 2:00 da Stazione F.S. Asti

COSTO: euro 15 con un minimo di 40 prenotati.

BUS DA ALESSANDRIA

ANDATA

Partenza da Alessandria F.S. ore 19:00

Arrivo ad Asti F.S. ore 20:00

RITORNO

Partenza ore 2:00 da Stazione F.S. Asti

COSTO: euro 18 con un minimo di 35 prenotati.

BUS DA CUNEO

ANDATA

Partenza da Cuneo F.S. ore 18:30

Fermata a Bra F.S. ore 19:30

Arrivo ad Asti F.S. ore 20:00

RITORNO

Partenza ore 2:00 da Stazione F.S. Asti

COSTO: euro 25 con un minimo di 35 prenotati.

(Verrà data comunicazione dell’attivazione o disdetta del servizio. Il costo è da intendersi a persona Andata/Ritorno. Il servizio sarà attivo solo a raggiungimento del numero minimo di persone. E’ assolutamente vietato trasportare a bordo degli autobus cibi e bevande. I bus potranno essere soggetti a controlli delle forze dell’ordine).

Per informazioni e prenotazioni: www.pngworld.it/collisioni-asti

011/6467253 info@pngworld.it

Aggiornamenti in tempo reale sul sito www.astidocg.it www.collisioni.it e sulle pagine Facebook dell’ASTI Docg e di Collisioni.

Navette dal parcheggio di piazza d’ARMI

Il Comune di ASTi mette a disposizione una navetta gratuita dal parcheggio di piazza d’Armi a viale alla Vittoria, angolo via Rosselli, a partire dalle 20 fino a fine concerto.

Treni speciali per Torino e Alessandria (a fine concerto)

RITORNO PER TORINO:

Treno 33000 del giorno 1/1/2018

· Asti 1.00

· Villafranca-Cantarana 1.11-1.12

· Villanova d’Asti 1.21-1.22

· Trofarello 1.31-1.32

· Moncalieri 1.36-1.37

· Torino Lingotto 1.41-1.42

· Torino Porta Nuova 1.50

RITORNO PER ALESSANDRIA:

Treno 33001 del giorno 1/1/2018

· Asti 1.00

· Alessandria 1.20

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E NORME DI COMPORTAMENTO:

· L’accesso all’interno dell’area concerto comporta il rispetto del presente regolamento;

· Il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l’ingresso e la permanenza nell’area concerto;

· A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’area concerto effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle Forze di Polizia anche con l’utilizzo di apparati metal detector. Per questo motivo si consiglia di arrivare nell’area concerto con congruo anticipo.

Si consiglia inoltre di non portare ZAINI in quanto saranno controllati accuratamente dal personale autorizzato.



ALL’INTERNO DELL’AREA CONCERTO È VIETATO:

· Introdurre VALIGIE, TROLLEY;

· Introdurre BORSE e ZAINI superiori a 10 lt;

· Introdurre BOMBOLETTE SPRAY (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…);

· Introdurre TROMBETTE DA STADIO;

· Introdurre o detenere ARMI, MATERIALE ESPLOSIVO, ARTIVIZI PIROTECNICI, FUMOGENI, RAZZI DI SEGNALAZIONE, PIETRE, COLTELLI o ALTRI OGGETTI da PUNTA o TAGLIO;

· Introdurre CATENE;

· Introdurre SEDIE e SGABELLI;

· Introdurre o detenere SOSTANZE STUPEFACENTI, VELENI, SOSTANZE NOCIVE, MATERIALE INFIAMMABILE;

· Accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

· Introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in LATTINE, BOTTIGLIE DI VETRO, BORRACCE DI METALLO o BOTTIGLIE DI PLASTICA di qualsiasi dimensione;

· Introdurre ANIMALI DI QUALSIASI GENERE E TAGLIA;

· Introdurre BASTONI PER SELFIE e TREPPIEDI;

· Introdurre OMBRELLI e ASTE;

· Introdurre PASSEGGINI;

· Introdurre STRUMENTI MUSICALI;

· Introdurre PENNE e PUNTATORI LASER;

· Introdurre DRONI e AEREOPLANI TELECOMANDATI;

· Introdurre APPARECCHIATURE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO;

· Introdurre MACCHINE FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI e SEMIPROFESSIONALI;

· Introdurre VIDEOCAMERE, GOPRO, IPAD e TABLET;

· Introdurre BICICLETTE, SKATEBOARD, PATTINI e OVERBOARD;

· Introdurre CASCHI;

· Introdurre TENDE e SACCHI A PELO;

· Introdurre TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE;

· Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

· Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;

· Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

· Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’area concerto;

· Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;

· Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

IL CAPPELLINO DELL’AISLA

In occasione del CAPOD’ASTI i volontari dell’AISLA proporranno al pubblico, al costo di 5 euro, un cappellino colorato in pile. Il ricavato della vendita, al netto delle spese, sarà devoluto al reparto di oncologia dell’Ospedale di Asti. Un caldo presidio contro il freddo, un gesto di solidarietà per riscaldare il cuore.

PARTNER E SPONSOR

Il CAPOD’ASTI 2017 è promosso dal Consorzio dell’ASTI DOCG in collaborazione con Collisioni Festival, Città di Asti, Regione Piemonte, Banca di Asti, Fondazione CR.ASTI, Consorzio BARBERA d’ASTI e Vini del Monferrato.