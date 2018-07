A causa di lavori stradali in corso Dante, nel tratto tra via Conte Verde e piazza Vittorio Veneto, nella giornata di lunedì 16 luglio gli autobus di alcune linee urbane di Asp subiranno variazioni di percorso.

Saranno interessate le linee 1 e 1/ in direzione Valbella, 4 in direzione via Torchio e 7 in direzione corso Alba che non scenderanno lungo corso Dante, ma raggiungeranno piazza Vittorio Veneto percorrendo via Conte Verde e viale Partigiani.

Verranno soppresse le fermate di corso Dante all’altezza della sede Asl, all’incrocio con via Manzoni e all’incrocio con via Baroncini, sostituite dalle fermate provvisorie di via Conte Verde, all’angolo con via Musso e all’angolo con via Sanzio, di piazza Lugano (lato parco) e di piazza Vittorio Veneto (lato parco).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Movicentro di via Artom 10 al numero telefonico 0141.434711.