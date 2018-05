Il Cascinalenuovo di Isola d’Asti, che ha spento le cinquanta candeline del locale il 19 marzo, prosegue i festeggiamenti per tutto il 2018: in programma cinque appuntamenti imperdibili, in cui la cucina di Walter Ferretto incontrerà quella di cinque colleghi-chef bistellati e tristellati, dando vita a un menù ideato e realizzato esclusivamente per l’occasione.

Sono già confermate due delle cinque cene in programma: il 23 maggio ospite del Cascinalenuovo sarà la chef Valeria Piccini del Ristorante Caino** di Montemerano (Gr).

La cucina di Valeria è, come quella di Ferretto, elegante e classica, legata ai sapori della terra di origine: la Maremma toscana, zona da cui la Chef proviene e che è protagonista dei suoi piatti, si sposerà con la cucina piemontese di Walter Ferretto.

Il 15 novembre al Cascinalenuovo arriverà poi Gennaro Esposito, chef del Ristorante La Torre del Saracino** di Vico Equense (Na): il menù si snoderà fra sapori e profumi tra terra e mare.

Le altre cene a quattro mani, in programma in autunno, vedranno la partecipazione di Philippe Leveille del Ristorante Miramont l’Altro** di Concesio (Bs), Alfonso Iaccarino del Don Alfonso 1890*** di S. Agata Sui Due Golfi (Na), Gaetano Trovato del Ristorante Arnolfo ** di Colle Val D’Elsa (Si).

Insieme ad ognuno di loro, Ferretto darà vita a menù ideati e realizzati esclusivamente per l’occasione: la cucina del territorio piemontese di Ferretto, premiata da 28 anni consecutivi di stella Michelin, incontrerà così la grande cucina di cinque amici-colleghi per un omaggio alla gastronomia che abbraccia l’Italia da nord a sud.

Una parte dell’incasso delle serate andrà devoluto in beneficienza alla Banca del Dono del Comune di Asti.