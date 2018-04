Tutto pronto per la Festa della Barbera di Castagnole Lanze che quest’anno spegne 40 candeline. Un festa per tutti quella che si terrà dal 4 al 6 maggio e che si dipanerà fra i suggestivi cortili del paese che si affaccia sulle splendide colline alle porte dell’Unesco. Tra le prime in Piemonte, è un evento nato per celebrare la Barbera e i viticoltori che con passione, saggezza e fatica lavorano per creare un prodotto d’eccellenza.

“E’ una festa che celebra un vino che è l’emblema di un paese e di un territorio, un vino che è ed è stato la storia la tradizione e la vita di gente un tempo contadina che oggi rappresenta l’intera comunità” per dirlo con le parole del sindaco Carlo Mancuso.

Per tre giorni Castagnole Lanze aprirà i suoi cortili di più belli e caratteristici e diventerà teatro di una tre giorni all’insegna dell’enogastronomia, della cultura, della musica e delle tradizioni.

Ma si parte in anticipo con due appuntamenti in preparazione alla festa vera e propria.

Domani, martedì 1° maggio, alle 11, il centro storico farà da scenario alla Festa dell’Imbottigliamento. I Portici Colorati si trasformeranno in una vera e propria cantina all’aperto dove tutti potranno partecipare all’imbottigliamento del vino novello, bottiglie che porteranno un’etichetta speciale, numerata, un pezzo unico a ricordo della 40^ festa della Barbera. I vini che verranno imbottigliati sono quelli dei produttori della “Bottega del Vino di Castagnole delle Lanze”.

Giovedì 3 maggio, invece, nelle Cantine “Dogliotti 1870” di via Fratellli Vicari, 70, verrà presentato il libro “Festa della Barbera 40”, fra immagini ricordi e curiosità della lunga storia della manifestazione. L’incontro comincerà alle 21.

Da venerdì 4 a domenica 6 maggio si entra nel vivo con la vera e propria Festa nata per celebrare il vino cardine del nostro territorio, la barbera che si sposa perfettamente con le eccellenze gastronomiche che potranno essere gustate nei ventiquattro cortili, inaugurati per la prima volta nel 2010, aperti esclusivamente per l’occasione. Fra caseggiati seicenteschi, scorci affascinanti e suggestivi si potranno degustare piatti della tradizioni accompagnati da vino, rigorosamente Barbera, di selezionatissimi produttori.

Un evento che si traduce anche in cultura, mostre fotografiche, degustazioni guidate, convegni musiche ed emozioni antiche.

Spazio anche all’elezione di Miss Barbera e ai concerti. La chiusura della festa sarà affidata domenica alle 18.30, al cantante Alberto Fortis.

Sempre domenica verrà consegnato il “Lanzevino” il riconoscimento a uno protagonista del mondo del vino.

Per maggiori informazioni

www.festadellabarbera.it/graphics/festa-della-barbera-2018.pdf

https://www.facebook.com/festadellabarbera/

http://www.festadellabarbera.it/