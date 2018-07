E’ tutto pronto per la 7° edizione di “Porta la Sporta”, la raccolta alimentare che si terrà sabato 7 luglio, in 15 supermercati della città.

L’iniziativa, organizzata dal Comune, è un progetto di sensibilizzazione sociale, che consiste nella raccolta di beni alimentari e prodotti igienici, destinati alle associazioni che si occupano dei bisognosi. La giornata sarà gestita completamente dai volontari. In questo senso è in corso una ricerca di volontari, promossa da Elisa Pietragalla, assessore alle Politiche Giovanili, rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni, che si rendano disponibili durante la raccolta di sabato e per l’attività di immagazzinamento del mese di luglio (i volontari sono ben accetti fino all’ultimo momento e gli sarà data anche la possibilità di accedere gratuitamente a un evento di Astimusica).

In concomitanza e non in concorrenza con “Porta la Sporta”, sabato 7, nell’Esselunga di corso Casale, la Croce Rossa promuoverà l’iniziativa “Il Piemonte è solidale”, un’altra raccolta alimentare in cui verranno reperiti beni da destinare alle 650 famiglie che si rivolgono agli sportelli sociali della Croce Rossa, in via Foscolo.

“Aiutare una persona bisognosa, significa aiutarla anche dal punto di vista psicologico. Il volontariato ha un significato pratico enorme, perché permette alle persone che lo svolgono di aumentare la loro stima e agli indigenti la possibilità di soddisfare i bisogni primari”, ha commentato Il presidente provinciale della Cri, Stefano Robino. Uno degli obiettivi di “Porta la Sporta” è promuovere l’azione di rete che permette a più realtà di collaborare per raggiungere uno scopo comune che, in questo caso, è avvicinare il cittadino all’attività di volontariato.

“Aiutare chi ci aiuta è l’obiettivo che il Comune si pone in collaborazione con altre realtà cittadine. Il nostro intento è aiutare le associazioni che si occupano personalmente di soccorrere i bisognosi”. Così ha commentato Mariangela Cotto, assessore ai Servizi Sociali.

Durante la raccolta sarà possibile donare, oltre a cibi a lunga conservazione, come pasta, riso, latte e cibo in scatola, anche generi alimentari per celiaci o diabetici, prodotti per l’igiene personale, alimenti per neonati e cibo per cani e gatti. Le derrate verranno destinate in parte alla Mensa Sociale di corso Genova, alla Caritas, al dormitorio maschile e alla nuova “Casa delle Donne e dei Bambini”.

Mediamente durante “Porta la Sporta”, ogni anno si ricavano dagli 80 ai 100 quintali di prodotti.

Per maggiori informazioni 0141.399520 – labancadeldono@comune.asti.it.

I supermercati coinvolti al progetto sono Punto 3A (via Petrarca, 1), Borello Supermercati (corso Alessandria, 2/4), Borello Supermercati (viale Vittoria, 55), Borello Supermercati (corso Alba, 68), Borello Supermercati (via Torchio, 35), Mercatò (viale Pilone, 97), Mercatò (via Bra, 2), Esselunga (corso Torino), Simply Guasco v.a.m.a (via Gozzano, 13/17), Simply Market San Rocco (via Lessona, 5), Simply Mi. Re. (strada Fortino), Pam (corso Torino), Coop. Rava e Fava (piazza Torino, 14/15), Unes/U2 (corso XXV Aprile, 212) e Carrefour Express (piazza Alfieri, 25).

Giulia Costanzo