Brillante prestazione della Dedalus Omega al rientro dalle vacanze natalizie: impegnata in casa contro il Sagrantino, una delle dirette concorrenti nella corsa salvezza, a squadra astigiana si impone con il punteggio finale di 82-63.

Il primo quarto si apre con una tripla di Castillo. L’incontro prosegue punto a punto, fino agli ultimi minuti, quando, complice la difesa a zona schierata dagli avversari, la Dedalus infila cinque triple consecutive: prima Castillo, poi Biondi, poi ne arrivano tre di fila di Eirale, per un 15-2 complessivo. Il tiro di Yally porta la Dedalus in vantaggio di 10 punti (28-18), vantaggio con cui si chiude la prima frazione di gioco).

Nel secondo quarto la Dedalus parte con un leggero handicap, commettendo rapidamente quattro falli e mandando così il Sagrantino in bonus. Malgrado ciò, il gioco è fluido e il vantaggio aumenta fino a +16, sulla tripla di Eirale al 14’ (40-24). Sagrantino rincorre e recupera qualche lunghezza.

Il gioco degli ospiti al rientro dalla pausa lunga si fa più fisico. Non senza problemi si cerca un nuovo equilibrio, con il quale si riesce a bloccare il rientro degli ospiti, che nel frattempo si sono portati fino a -9 (54-45). L’Omega infila un parziale di 9-2, raggiungendo di nuovo il +16 (63-47), per poi tirare il fiato e concedere sei punti nel finale agli ospiti.

Ospiti, però, che arrivano nel finale molto affaticati: complice una panchina corta, ulteriormente accorciata dall’espulsione del capitano Cavagna. La Dedalus allunga fino a +22 (80-58) con la tripla di Castillo al 37’, poi coach Maccario richiama pian piano i senatori in panchina per far acquisire esperienza ai giovani.

“Ritmo è la parola chiave di questo incontro” spiega coach Maccario, al termine dell’incontro. “Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra: abbiamo un gioco condiviso, sappiamo che cosa vogliamo fare e riusciamo a farlo. Ci troviamo in campo con maggiore facilità rispetto all’inizio del campionato, ma è naturale. La rosa è andata definendosi nel corso della stagione, con nuovi ingressi anche recenti, ci voleva tempo perché gli schemi venissero interiorizzati. Siamo stati bravi soprattutto a non adeguarci al ritmo di gioco degli avversari, a non rispondere al loro gioco fisico e sporco con un gioco altrettanto fisico e sporco”.

Settimana prossima la Dedalus Omega sarà impegnata in trasferta, sul campo di Chieri. “Inutile dire che è fondamentale vincere – chiosa ancora coach Maccario – dobbiamo vincere per iniziare il girone di ritorno con 10 punti, raggiungendo così le altre squadre del gruppone”.

Dedalus Omega Asti – Sagrantino Rivoli 82 – 63 (28-18; 51-39; 63-53).

dedalus omega Asti: Biondi 7, Cantarocco 6, Cappello (K) 8, Carturan, Castillo 13, Cotto 14, Eirale 20, Ghiberti, Glinac 4, Malotaj, Moratelli 6, Yally 4. Coach: Maccario, Vice: Doglione.

sagrantino Rivoli: Barberis 18, Bensi 13, Bomone 9, Cavagna (K) 8, Ducco 2, Francone, Possi 3, Vair 10. All.: Zucca.