La Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha presentato stamattina la nuova edizione dell’agenda scolastica “Il Mio Diario”, destinata a 110.000 alunni delle classi quarte degli istituti primari che si apprestano a frequentare la quinta di alcune province del territorio nazionale.

L’agenda scolastica per i contenuti proposti si presenta come valido strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani e si pone come obiettivo, attraverso contenuti e linguaggio adeguati al target dei destinatari, di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità e di fornire un contributo nell’educazione al rispetto delle regole e ai valori di convivenza civile discendenti, in primis, dalla Costituzione.

Fino ad oggi il progetto, giunto alla 10^ edizione, ha consentito di raggiungere oltre 530.000 studenti di tutto il Paese.

Protagonisti dell’agenda sono i supereroi della legalità Vis e Musa che, con l’aiuto dei loro amici animali, si propongono ai giovani studenti come figure di riferimento vicine al loro sentire e alla loro età. Attraverso le loro avventure, al fianco degli amici della Polizia di Stato, vengono affrontati i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni, quali fra tutti il bullismo e il cyberbullismo.

La narrazione è arricchita da importanti contributi valoriali e di intrattenimento a cura del noto personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton.

Per l’edizione dedicata all’anno scolastico 2023-2024, oltre ai temi che da anni costituiscono la struttura del diario, verranno affrontati gli argomenti che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inserito nei programmi della materia dell’Educazione Civica: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

In tale ottica “Il Mio Diario” può rappresentare anche un utile strumento di supporto alla didattica per insegnanti e genitori, nonché per il personale della Polizia di Stato quotidianamente impegnato sul territorio nelle attività di educazione alla legalità.

L’edizione 2023/2024 è stata distribuita ai ragazzi che frequentano la classe 4^ della scuola primaria delle Province di Reggio Emilia, Pordenone, La Spezia, Brescia, Asti, Belluno, L’Aquila, Viterbo, Pesaro Urbino, Cagliari, Arezzo, Pistoia, Terni, Vibo Valentia, Napoli, Lecce, Ragusa, Reggio Calabria, Pescara, Rimini, Varese e Rovigo.

La presentazione del diario in questa provincia ha avuto luogo alle ore 10.30 di oggi mercoledì 31 maggio presso la scuola dell’infanzia “Baussano” di questa via Croce Verde 4. Per l’occasione sono stati allestiti alcuni gazebo dedicati alle specialità della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica ed al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, cui si si sono affiancati le Unità Cinofile della Questura di Torino ed il Full Back del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica, con esposizione di materiale informativo nonché il compito di intrattenere con proprio personale gli studenti per illustrare le variegate attività della Polizia di Stato.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose Autorità locali e gli alunni delle classi 3^ future 4^ della scuola Baussano accompagnati dagli insegnanti ed alcuni genitori.

Questa edizione del diario, è stata supportata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tramite il programma PON Per la Scuola e dal Ministero dell’Interno attraverso il Programma Operativo Nazionale PON Legalità 2014 – 2020 FESR FSE, finanziato da fondi europei.

Il video realizzato per l’occasione dall’ Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici del Dipartimento della P.S. è scaricabile dal seguente link:

https://we.tl/t-rkFbn89Fzs

Foto di Roberto Signorini