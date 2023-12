Accoltellamento nel tardo pomeriggio di oggi in piazza Stauto, pieno centro di Asti. Stando alle prime informazioni un uomo sarebbe stato raggiunto da almeno un fendente. Inizialmente le sue condizioni apparivano molto gravi ma grazie all’intervento dei soccorritori la situazione sarebbe rientrata e il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Al momento sono in corso le indagini: al vaglio i filmati delle telecamere di sicurezza e le testimonianze di alcune persone che avrebbero assistito ai fatti.