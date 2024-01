Si è svolta nel pomeriggio di ieri, in pirefettura, convocata dal prefetto di Asti Claudio Ventrice, una prima riunione del tavolo di coordinamento delle operazioni di ricerca di Danilo Romani, 24 anni, di cui non si hanno più notizia da domenica 14 gennaio, da quando cioè si è allontanato dalla sua casa in Valle San Matteo a Cisterna a bordo di una Volkswagen Golf Variant targata FS268PP.

A denunciarne l’avvenuta scomparsa è stata la compagna, allarmata dalla prolungata assenza del Romani.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Ventrice, hanno partecipato il Questore di Asti, i Comandanti della Compagnia di Villanova d’Asti, del Nucleo Investigativo e della Stazione di San Damiano d’Asti e i rappresentanti della Guardia di Finanza, del Comando dei Vigili del Fuoco, del Coordinamento territoriale del Volontariato di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana.

Nell’occasione, è stato fatto il punto sugli interventi immediatamente attivati dai militari dell’Arma e sono stati analizzati i dati in possesso dell’Autorità, vagliati i possibili scenari e gli interventi da porre in essere nelle successive ore. Le operazioni di ricerca a terra si sono protratte nella serata di ieri con l’intervento di pattuglie della Polizia Stradale, squadre dei Carabinieri Forestali, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e di personale volontario attivato dal Sindaco di Cisterna d’Asti per proseguire anche nella giornata odierna con ulteriore personale volontario del Coordinamento territoriale di Protezione Civile.

Nella corso della nuova riunione tenutasi presso la Prefettura nella mattinata odierna sono stati analizzati e aggiornati i risultati delle ricerche condotte e delle informazioni finora acquisite.

È stato inoltre disposto l’impiego di un elicottero, in grado di coprire una maggiore porzione di territorio e facilitare l’individuazione della vettura utilizzata dal Romani per allontanarsi, appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

Lo scomparso, che risiede da alcuni anni a Cisterna d’Asti, è originario di Alba e svolge la sua attività lavorativa in quel contesto territoriale: pertanto, fin da subito, le ricerche sono state orientate anche verso quel territorio con il coinvolgimento e la richiesta di concorso nelle operazioni della Prefettura di Cuneo e dei Comandi dell’Arma della limitrofa provincia.

Chiunque abbia informazioni o noti la presenza dell’auto con cui si è allontanato, a mettersi in contatto con il Comando Stazione Carabinieri di San Damiano d’Asti per il tramite del Numero Unico di Emergenza 112.