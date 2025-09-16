Nei giorni scorsi il Capitano Andrea Carretto, in seguito al suo trasferimento a Torino al Comando Legione Piemonte e Valle d’Aosta, ha ceduto il Comando del Nucleo Informativo del Reparto Operativo di Asti al Luogotenente Carica Speciale Fabio Gozzani.

Il Luogotenente Carica Speciale Fabio Gozzani, 56 anni, anche se fiorentino di origine è ormai un piemontese d’adozione, infatti, dopo l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri nel 1991 e al termine della Scuola Sottufficiali di Firenze, è stato destinato al 1° Reggimento Mobile “Piemonte” di Moncalieri. Da allora è rimasto “in territorio sabaudo” ricoprendo diversi incarichi, prima vicecomandante alla Stazione Carabinieri di Fubine M.to e poi, dal 1998, Comandante della Stazione di Ottiglio. Nel 2012 ritorna a di Fubine M.to, in qualità di Comandante e vi rimane fino al 2021, conseguendo per tale lunga attività di comando la medaglia d’oro per lungo comando rilasciata dal Ministero della Difesa e la medaglia “Mauriziana” concessa dal Presidente della Repubblica. Dal 2021 è effettivo al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Asti.