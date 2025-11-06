Nei giorni scorsi, un gesto semplice, ma ricco di significato, è stato promosso dai Carabinieri della Stazione di Baldichieri d’Asti, per regalare un sorriso e un momento di serenità ai bambini di una casa famiglia di Monale, ricordando che la divisa non è solo simbolo di sicurezza per la collettività, ma anche di umanità e vicinanza.

E’ nata così l’iniziativa dei militari, con la generosità di alcune famiglie donatrici, che hanno reso una giornata speciale agli occhi di alcuni bambini, portando l’Arma dentro la società.

In una anonima mattina di ottobre, comune a tutte quelle che scandiscono il tempo di quei piccoli ospiti, dal cancello della casa famiglia è arrivata una pattuglia dei carabinieri, non per un intervento, ma per una visita speciale.

Tra le mani dei militari scatole colorate, peluche bambole e giochi, pronti a trovare nuovi piccoli proprietari. I bambini, timidi all’inizio, si sono presto lasciati travolgere dall’entusiasmo. Ogni giocattolo consegnato ha acceso un sorriso, ogni abbraccio ha raccontato più di mille parole. Per un momento, le difficoltà sono rimaste fuori da quelle stanze, sostituite da risate e occhi pieni di meraviglia.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma nel promuovere valori di umanità, attenzione e sostegno verso l’infanzia, le fasce più fragili e le realtà sociali del territorio.

Un modo semplice ma profondo per ricordare che la sicurezza nasce anche dall’ascolto, dalla vicinanza e che la solidarietà non ha confini: è il cuore a rendere grande ogni uniforme.