Lo scorso 17 ottobre il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per il Piemonte Dirigente Generale Alessandro Paola è stato in visita presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Asti. Ad accoglierlo oltre al Comandante provinciale erano presenti i Funzionari Operativi e il Capo turno provinciale, unitamente a tutto il personale in servizio. L’occasione è stata utile per illustrare le caratteristiche del territorio astigiano e le criticità operative che lo contraddistinguono fronteggiate quotidianamente dai Vigili del Fuoco. Il Direttore ha avuto modo di incontrare, in specifiche riunioni, il personale opertivo – permanente e volontario, il personale del settore amministrativo nonchè le Organizzazioni Sindacali. Nel corso di detti incontri sono state esaminate le principali tematiche riguardanti la gestione ordinaria del Comando che spaziano dalle risorse umane, ai mezzi di soccorso, alla formazione ed addestramento e alla sicurezza delle sedi di servizio ed equipaggiamento di soccorso. Il Direttore ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da tutto il personale delle diverse componenti il Comando, garantendo la sua vicinanza ed interessamento a risolvere le eventuali criticità che si possono determinare. Nelle stessa giornata il Direttore accompagnato del Comandante provinciale si è recato presso la locale Prefettura di Asti per un saluto istituzionale al Prefetto di Asti Claudio Ventrice. La giornata si è conclusa con la visita presso la sede volontaria di Villanova d’Asti per la quale ricorre quest’anno il 10^ annivversario dalla sua istituzione. Ad accorglierlo il Vice Sindaco di Villanova d’Asti Pier Giorgio Arese e il Capo distaccamento Cristina Baiardi unitamente ad un gruppo di volontari.