Lutto nella polizia astigiana. Questa mattina ha perso la vita Beppe, Giuseppe Marco Formica, 58 anni, in servizio alla polfer per anni, fino al pensionamento. Una notizia che ha scosso molto tutti gli amici e i colleghi. Un uomo buono, queste le prime parole di chi lo ha conosciuto e ci ha lavorato insieme. Un fratello per molti colleghi che questa mattina hanno appreso la terribile notizia.