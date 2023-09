E’appena stato pubblicato sul sito del Comune di Asti un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 6 posti nell’Area degli Istruttori – profilo professionale agente di Polizia Municipale. La graduatoria che ne scaturirà verrà utilizzata nei limiti della normativa in materia di assunzioni e nel periodo di validità della stessa, attualmente biennale. Una frazione di posto pari al 15% è determinata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale.

“E’ intenzione di questa amministrazione aumentare il numero degli agenti di Polizia Municipale presenti, si vorrebbe raggiungere il numero massimo legale”, commenta l’assessore Luigi Giacomini, “il nostro territorio ha bisogno di una presenza capillare che garantisca sicurezza, migliorando la percezione che i cittadini hanno della città ed aumentando il livello di fiducia nel sistema”.

Il Sindaco Maurizio Rasero ricorda che questo è il terzo concorso bandito per l’assunzione di agenti di Polizia Municipale nel corso dei suoi mandati e che tale procedura concorsuale cerca non solo di mantenere inalterato il rapporto numerico tra popolazione residente ed agenti, ma anche di non dover ridimensionare i servizi svolti dalla stessa Polizia Municipale, tra cui il servizio h24 che solo il Comune di Asti fornisce in Piemonte (se escludiamo il capoluogo di Regione che può contare più di 700 agenti).

Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale.

