Nuovo appuntamento per il ciclo gli incontri culturali “Leonesse e farfalle” organizzati dalla Cgil Spi di Asti in collaborazione con la Biblioteca Luigi Viola. Sabato 20 gennaio verrà presentato il libro “Dinamite” di Piero Sesia (Giovane Holden Edizioni). Il pomeriggio verrà arricchito da lettura di Mirella Torta ed Emma Nicolosi, con intermezzi musicali. Sarà presente l’autore.

L’incontro si terrà alle 16.30 nella Biblioteca Viola di corso Alessandria 77.

Il libro

Dinamite è una ragazza, una mondina delle risaie del Vercellese, una passione scandalosa e sfrontata di libertà e di giovinezza che esplode forsennata e psicotica nel cuore di una compagna, e squarcia per una primavera appena il velo plumbeo dell’Italia della Grande Guerra. È il Piemonte profondo, rurale e struggente, dagli albori del Novecento fino alla Resistenza a costellarsi di racconti intensi, poetici, di elegante semplicità e al contempo penetranti. La necessità di un tempo spigoloso porta donne e uomini a compiere scelte dolorose: si parte alla ricerca di un posto e di un senso, si combatte per una causa essenziale, si lavora duramente per una speranza. E al mondo di fuori, tanto più grande e frenetico della campagna sì ingenerosa ma conosciuta, ci si apre con curiosità e insieme con trepidazione, e con una coloritura interiore così pura da riverberare in un infantile segreto e commovente. È proprio il senso di perdita di una innocenza troppo delicata per una realtà implacabile che sembra legare sottilmente ogni racconto. Ma anche quando gli incanti della fanciullezza si frantumano, non svanisce una delicatezza fondamentale, un respiro di meraviglia che persiste anche nella crudezza della tragedia. Grazie a uno stile fine, vivo e sapientemente calibrato, si svelano stralci di esistenza fremente, in cui si intrecciano i valori familiari e il desiderio di definire se stessi. I protagonisti si mostrano senza artificiosi pudori nella loro piena fragilità umana, ma sempre sostenuti da volontà appassionata e irriducibile dignità.