Dopo l’applauditissimo concerto Essentially Ellington & Strayhorn featuring Tony Kofi, arrivano gli ultimi due appuntamenti per il Festival AstiJazz al Teatro Alfieri di Asti, giunto alla terza edizione e realizzato dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Mercoledì 10 luglio alle 21.30 arrivano gli Street University: Mauro La Mancusa tromba, Lorenzo Simoni sax contralto, Matteo Bonti contrabbasso e Fabrizio Doberti batteria.

Hanno studiato alla Siena Jazz University ma il loro quartetto è nato e cresciuto in strada, per le vie di Lucca, anziché tra i corridoi dell’accademia. L’idea era quella di mescolare le carte e confrontarsi con varie tradizioni del jazz (dagli Adderley a Ornette, da Strayhorn a Shorter, oltre a qualche brano originale) in presenza di un’audience casuale: ne è risultata una comunione con il pubblico inattesa e sorprendente. Il quartetto pianoless integra la verve solistica di Lorenzo Simoni (fresco vincitore dei premi Massimo Urbani e premio Isio Saba), il sound peculiare di Mauro La Mancusa e la ritmica scoppiettante di Matteo Bonti e Fabrizio Doberti, rinnovando il discorso che va dallo swing alle avanguardie con disinvoltura e libertà, in un flusso che confonde melodie e seconde voci, assoli e dialoghi, ruoli e repertori.

Giovedì 11 luglio alle 21.30 Omaggio a Dino Piana: Franco Piana tromba, Fulvio Albano sax tenore, Stefania Tallini piano, Alessandro Maiorino basso, Adam Pache batteria.

Special guest Gianni Coscia alla fisarmonica.

Un concerto che nasce dal desiderio di rendere omaggio ad uno dei più grandi esponenti del Jazz italiano. Si tratta dello storico trombonista Dino Piana, originario di Refrancore d’Asti, recentemente scomparso all’età di 93 anni. Dino, che ha iniziato la sua carriera professionale a fianco dei piemontesi Gianni Basso e Oscar Valdambrini, militando contemporaneamente nelle orchestre di Armando Trovajoli e Gorni Kramer, ha collaborato con alcuni tra i più importanti jazzisti internazionali come Chet Baker, Charlie Mingus, Thad Jones, Mel Lewis, Gil Evans, Kay Winding, Carla Bley, Maynard Ferguson e Paco de Lucia.

Gli renderanno omaggio il figlio Franco e gli amici di una vita, Gianni Coscia e Fulvio Albano. Si uniranno al tributo la pianista Stefania Tallini, il contrabbassista Alessandro Maiorino e il batterista Adam Pache.

Biglietti:

Street University 10 euro (ridotto 8 euro) con speciale offerta 2×1: acquistando un biglietto alla cassa del Teatro se ne può richiedere un secondo in omaggio.

Omaggio a Dino Piana 12 euro (ridotto 10).

Riduzioni riservate ad abbonati stagione teatrale, possessori Kor Card e tessera plus Biblioteca Astense, allievi Istituto Verdi, under 25 e over 65.

Biglietti disponibili alla cassa del Teatro Alfieri, aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 17, e nei giorni di spettacolo un’ora prima dell’inizio. Biglietteria online su www.bigliettoveloce.it

Info e prenotazioni 0141.399057/399040 www.teatroalfieriasti.it