Da lunedì 4 marzo saranno avviate nuove corse sulla linea 35 per servire i territori del nord Astigiano che collegheranno alcune località con i centri di Castelnuovo Don Bosco e Cocconato.

Il nuovo servizio, avviato in via sperimentale fino alla fine dell’anno, con la sola interruzione del mese di agosto, consentirà di avere collegamenti tra le località di Albugnano, Berzano San Pietro, Moncucco, Moriondo, Mondonio, Passerano, Pino d’Asti e Gallareto con Castelnuovo Don Bosco nelle mattinate di martedì, giovedì e venerdì e collegamenti tra le località di Cerreto, Gallareto, Piovà, Moransengo e Tonengo con Cocconato nelle mattinate di lunedì, mercoledì e sabato. Il sabato, sono previsti prolungamenti anche tra Cocconato, Tuffo e Sant’Anna di Robella.

Le integrazioni, nate dal dialogo con le Amministrazioni interessate in collaborazione con la Provincia di Asti, interessano 12 corse e 7 percorsi. Gli orari sono già visibili sul sito di Autolinee Giachino.

“Dall’inizio del nostro mandato in Regione siamo impegnati, nonostante le note difficoltà nel reperire nuove risorse, in un dialogo costante con le Amministrazioni locali per far fronte alle esigenze di tutto il territorio, e con particolare riguardo a quelle fasce di popolazione più anziana, residente in piccoli comuni, che necessitano ogni nostro sforzo, affinché possano fruire di un servizio di trasporto pubblico soddisfacente e pienamente corrispondente alle esigenze che le voci del territorio esprimono”, dichiara Marco Gabusi, Assessore regionale ai Trasporti.

“Il monitoraggio e l’attenzione costante ai territori regionali che svolgiamo con un lavoro continuo assieme a Regione Piemonte, ci consente non solo di analizzare come cambia la domanda di trasporto pubblico, ma anche di intervenire tempestivamente con servizi a chiamata e sperimentali, come questo, per venire incontro alle esigenze anche di quei territori meno popolosi che, a maggior ragione necessitano di servizi di trasporto pubblico efficienti”, afferma Cristina Bargero, Presidente dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese.