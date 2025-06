A Castagnole delle Lanze, tra le colline patrimonio Unesco di Langhe e Monferrato, nasce “Nero Sublime – Il Festival Immersivo del Tartufo Nero”, la prima fiera dedicata al Tartufo Nero Estivo in provincia di Asti, con l’obiettivo di valorizzare una varietà ancora poco esplorata ma ricca di potenzialità gastronomiche e culturali.

Per tre giorni, dal 20 al 22 giugno 2025, il paese di Castagnole delle Lanze, eletto uno dei Borghi più belli d’Italia, coinvolgerà visitatori, turisti e curiosi in un evento tra sapori, profumi e cultura.

Il festival nasce per valorizzare il tartufo nero estivo e vuole raccontare la cultura tartufigena attraverso esperienze immersive, percorsi artistici e sensoriali, cene, mercatini e momenti divulgativi aperti a tutti.

Non aspettatevi la classica fiera ma un vero e proprio nuovo modo di raccontare il tartufo nero coinvolgendo tutti i sensi e affiancando questo racconto a tante attività adatte ad un pubblico vario.

Il sindaco di Castagnole delle Lanze, Carlo Mancuso, dichiara che “con grande orgoglio e profonda emozione presento qui a Castagnole delle Lanze ‘Nero Sublime’, la prima fiera dedicata al Tartufo Nero Estivo in provincia di Asti. Un evento che segna una tappa importante nella valorizzazione del nostro territorio, della nostra cultura e delle nostre eccellenze enogastronomiche. Castagnole delle Lanze è da sempre luogo di tradizioni, di lavoro, di passione per la terra e per i suoi frutti. Il 20, 21 e 22 giugno celebriamo uno dei tesori più preziosi e meno conosciuti delle nostre colline: il tartufo nero estivo, simbolo di biodiversità, di equilibrio con la natura e di una sapienza contadina che si tramanda da generazioni. ‘Nero Sublime’ non è solo una fiera: è un progetto culturale e territoriale. È il frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni, produttori, volontari e cittadini.” Il sindaco prosegue poi ringraziando tutte le figure che hanno contribuito alla realizzazione di Nero Sublime “A tutti coloro che hanno reso possibile questa prima edizione va il mio più sincero ringraziamento. Questa manifestazione vuole essere anche un’occasione di incontro, di scoperta, di festa. Un modo per raccontare il nostro paese a chi viene da fuori e per riscoprirlo con occhi nuovi per chi lo vive ogni giorno. Invito tutti a vivere appieno questi tre giorni di sapori, profumi, gastronomia, vini e convivialità, certi che da oggi, grazie a ‘Nero Sublime’, Castagnole delle Lanze si arricchisce di una nuova, importante tradizione. Buona fiera a tutti!”

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 21 giugno alle ore 17:00 con un brindisi istituzionale nel cuore del paese. In questa occasione verrà conferito il titolo di padrino ufficiale della manifestazione a Gianluca Renzi, Resident Chef del ristorante stellato Le Cattedrali Relais di Asti.

L’intero weekend sarà costellato da attività pensate per un pubblico eterogeneo: turisti, appassionati e famiglie.

Anche Antonio Degiacomi, Presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo, ha voluto sottolineare l’importanza di questa manifestazione: “Diverse sono le specie e le stagioni dei tartufi, ciascuna con le sue caratteristiche. La manifestazione di Castagnole delle Lanze permette di scoprire il tartufo nero estivo, risorsa ben diffusa in Piemonte, finora non abbastanza valorizzata: con il suo profumo, il suo gusto, gli abbinamenti da sperimentare in cucina e l’attività sempre affascinante dei trifolao e dei loro cani.”

La manifestazione è promossa dal Comune di Castagnole delle Lanze con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e della Regione Piemonte, con il patrocinio della Provincia di Asti e di molte istituzioni locali. All’evento collaborano prestigiose realtà: il Centro Nazionale Studi del Tartufo, l’Accademia MÚSES e l’Associazione PTQ.

I PRINCIPALI EVENTI DELLA PRIMA EDIZIONE DI NERO SUBLIME

I MOMENTI GOURMET CON I RISTORANTI DEL BORGO E LO CHEF DIEGO BONGIOVANNI

NOTTE ROMANTICA DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA – CENA A PIÙ MANI A CURA DEI RISTORATORI DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

Venerdì 20 giugno, in occasione de La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, Castagnole delle Lanze propone un appuntamento speciale: la Cena a più mani, in programma alle ore 20.00 presso il Belvedere.

Una serata pensata per far vivere ai partecipanti un’esperienza conviviale grazie alla collaborazione dei ristoratori del paese che, insieme, creeranno un menù a tema, realizzato in esclusiva per l’evento Nero Sublime.

Il tutto nella splendida cornice del Belvedere di Castagnole delle Lanze, luogo perfetto per celebrare una notte dedicata al romanticismo, alla buona cucina e alla bellezza dei piccoli borghi.

Ospite della serata sarà Sonia De Castelli.

Per prenotare la “Cena a più mani” chiamare l’Ufficio Manifestazioni del Comune – Mattia Canta 0141/875633 dal lunedì al venerdì orario 8.30-13.30 e i pomeriggi di martedì e giovedì orario 14.30-17.00

In alternativa scrivere a: info@lanze.it

Prenotazioni entro il 18 giugno.

“LA NOTTE DEL TARTUFO” – UNA CENA SENSORIALE PER CELEBRARE L’UNDICESIMO ANNIVERSARIO UNESCO

Secondo appuntamento gastronomico è quello di sabato 21 giugno, in occasione dell’undicesimo anniversario del riconoscimento UNESCO ai Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Castagnole delle Lanze celebra questa importante ricorrenza con l’evento: La Notte del Tartufo – Cena sensoriale nel Borgo dei Noccioli.

L’appuntamento è presso il suggestivo Borgo dei Noccioli, elegante struttura immersa nel verde, dove i partecipanti potranno vivere un’esperienza gastronomica unica, in cui il tartufo nero sarà il grande protagonista.

Per l’occasione, dietro ai fornelli ci sarà lo Chef Diego Bongiovanni, che proporrà un menu creato appositamente con profumi, sapori e abbinamenti che raccontano il territorio ed il tartufo.

L’atmosfera della serata sarà resa ancora più magica dall’accompagnamento musicale del pianista Pietro Verna.

La cena vuole rendere omaggio all’unicità delle colline patrimonio dell’umanità, esaltandone l’identità e le eccellenze enogastronomiche.

Per informazioni e prenotazioni visitare il sito https://www.fieratartufonero.com/attivita-acquistabili

Prenotazioni entro il 17 giugno.

CASTAGNOLE TRUFFLE TOUR

A fare da collante ai vari momenti legati alla gastronomia, durante le giornate di sabato 21 e domenica 22 giugno, presso bar e ristoranti di Castagnole delle Lanze, sarà possibile partecipare al Castagnole Truffle Tour. Ognuno dei locali aderenti proporrà un aperitivo che avrà come protagonista il tartufo nero estivo, accompagnato dai vini del territorio.

ESPERIENZE SENSORIALI, MERCATO DEL TARTUFO E DELLE ECCELLENZE GASTRONOMICHE E FOCUS SUL TARTUFO

Sabato 21 e domenica 22 giugno, ad esaltare ulteriormente i profumi, i sapori e le tradizioni del territorio, il centro storico di Castagnole delle Lanze ospita il Villaggio delle Eccellenze e il Mercato del Tartufo Nero.

Sabato pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00 e per tutta la giornata di domenica, dalle 10.00 alle 19.00, tra le vie del paese saranno presenti stand di produttori locali, tartufai e commercianti di tartufo nero estivo, insieme ad altre specialità gastronomiche tipiche del Piemonte.

Durante il pomeriggio di domenica 22 giugno saranno premiati i tartufi più meritevoli presenti in fiera.

Sabato 21 alle 17.30 e domenica 22 giugno alle 10.30 e 17.30, nel Parco del Municipio, si potrà assistere alla dimostrazione della “Cerca del tartufo”, a cura del Centro Nazionale Studi del Tartufo. Un cercatore esperto, accompagnato dal suo cane, mostrerà come si svolge la ricerca del tartufo nero estivo.

L’esperienza è gratuita e prenotabile durante l’evento presso la postazione in loco del Centro Nazionale Studi del Tartufo.

A coinvolgere il pubblico anche un’esperienza sensoriale molto particolare; un percorso olfattivo nel centro di Castagnole delle Lanze a cura di Múses – Accademia Europea delle Essenze di Savigliano. Inoltre sarà possibile prendere parte al laboratorio “L’Atelier del Profumiere” che offrirà ai partecipanti l’opportunità di creare la propria e personale fragranza e conoscere i segreti dell’arte della profumeria. Il laboratorio si terrà sabato 21 (ore 16.00 e 17.30) e domenica 22 (ore 11.00, 15.00 e 17.00) presso la sala consiliare del Comune di Castagnole delle Lanze. L’attività è su prenotazione e a pagamento. Prenotazioni allo 0141/875633.

MUSICA, ARTE E SPETTACOLO: CASTAGNOLE DELLE LANZE CELEBRA LA CULTURA

Accanto alle iniziative dedicate al tartufo nero e all’enogastronomia, per tutto il fine settimana Castagnole delle Lanze ospiterà musica, arte contemporanea e spettacolo.

Venerdì 20 giugno – Dodicesima edizione “Colline in Musica”: concerto Destini

Ad aprire l’evento Nero Sublime sarà il concerto “Destini”, in programma venerdì 20 giugno alle ore 18.30 presso la Chiesa dei Battuti Bianchi, nell’ambito della rassegna Colline in Musica 2025.

Giunto alla sua dodicesima edizione, il concerto si interroga sull’importanza della musica nella vita e nel destino dell’uomo. Il pubblico potrà ascoltare Rossana Rosignoli (clarinetto), Ada Guarneri (violoncello) e Chiara Opalio (pianoforte), che interpreteranno i Phantasiestücke op. 73 di Robert Schumann e il Trio in la minore op. 114 di Johannes Brahms.

Ingresso gratuito, prenotazione su roeroculturalevents.it

Sabato 21 giugno – proiezione del documentario “Il mondo del tartufo in Italia. Storie di alberi, cani, cercatori”

La Comunità della Cerca e cavatura del tartufo ha coordinato interviste ai cercatori di tartufi delle diverse regioni italiane a testimonianza delle conoscenze e pratiche riconosciute dall’UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Il documentario, affidato alla regia di Remo Schellino e alla direzione scientifica dell’Antropologo Piercarlo Grimaldi con il supporto dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, offre uno sguardo profondo sulla tradizione secolare della cerca del Tartufo in Italia risultando un’opera di grande valore documentale e culturale.

La proiezione avverrà sabato 21 giugno alle ore 18.00 presso la Chiesa dei Battuti Bianchi, l’ingresso è gratuito.

Domenica 22 giugno – Inaugurazione della mostra d’arte contemporanea La collina sale sempre

La mattinata di domenica 22 giugno sarà invece dedicata all’arte visiva, con una doppia inaugurazione che vedrà protagonisti artisti italiani e internazionali.

Alle 11.00, presso la Chiesa dei Battuti Bianchi, verrà inaugurata la mostra collettiva con le opere di Emanuela Lena, Stefania Fabrizi e Kristina Elettra Rubine, artista lettone riconosciuta a livello internazionale. La sua presenza sarà accompagnata dal patrocinio ufficiale dell’Ambasciata della Lettonia, con la partecipazione del Console lettone alla cerimonia.

A seguire, alle 12.00, ci si sposterà presso Casa Dogliotti, dove saranno presentate le installazioni di Daniele Aletti, Daniela M. Guggisberg e Victor Zea, artisti provenienti dalla Svizzera e dal Perù, legati al territorio piemontese. Il cortile della casa ospiterà anche un piccolo aperitivo con vini e prodotti locali, per creare un momento di incontro tra artisti, pubblico e comunità.

Le mostre e le installazioni rimarranno visitabili fino al 20 luglio 2025.

La mostra è a cura di Artefora – Centro per l’arte contemporanea e l’Associazione Radici Connesse.

Ingresso gratuito.

Domenica 22 giugno – Musica e ironia in piazza con Andrea Agresti

Nero Sublime si concluderà in bellezza domenica pomeriggio con concerto-spettacolo che unisce musica e comicità. Alle 18.00, in Piazza Balbo, salirà sul palco Andrea Agresti, volto televisivo e inviato del programma Le Iene che, con il suo stile ironico, coinvolgerà il pubblico in uno show ricco di ritmo e leggerezza.

Ingresso gratuito.

CONVEGNO AREA TARTUFO 4.0 “PROFUMO DI FUTURO: TARTUFICOLTURA, UNA FILIERA DA VALORIZZARE”

La giornata di sabato 21 giugno si aprirà alle 9.00 presso la Chiesa dei Battuti Bianchi con il convegno “Profumo di futuro: tartuficoltura, una filiera da valorizzare”. Il tema sarà la tartuficoltura e riunirà esperti, operatori del settore e rappresentanti del mondo istituzionale per fare il punto su ricerca, coltivazione e valorizzazione del tartufo nero.

Ad aprire i lavori sarà la Dott.ssa Domizia Donnini, con un intervento sul ruolo della ricerca scientifica nella produzione e certificazione delle piante tartufigene. A seguire, Pierfilippo Negro presenterà l’attività dell’Associazione PTQ e il progetto vivaistico piemontese Terra Vergine.

Sarà dedicato ampio spazio alla diffusione della tartuficoltura in Italia e alle prospettive di sviluppo del settore, con l’intervento del Dott. Leonardo Baciarelli Falini. Si parlerà di tutela e valorizzazione della filiera, con contributi del presidente della FITA, Paolo Topi.

Durante il convegno verrà fatto focus sul Piemonte, con riflessioni sulle criticità e potenzialità locali, nuove prospettive imprenditoriali e opportunità di finanziamento. Non mancherà uno sguardo sull’aspetto economico e commerciale, con l’esperienza di Tartuflanghe, e sulla promozione territoriale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Per concludere il percorso anche un intervento dedicato all’impiego in cucina del tartufo nero a cura del Centro Nazionale Studi Tartufo, con la partecipazione di Giovanna Ruo Berchera, giornalista gastronomica e insegnante di cucina.

Sarà presente, in rappresentanza della Regione Piemonte, la Vicedirettrice all’Assessorato Agricoltura e Cibo, la dott.ssa Anna Maria Valsania e moderatore Mauro Carbone, Direttore del Centro Nazionale Studi Tartufo.

Ingresso gratuito, gradita comunicazione di partecipazione scrivendo a piantatartufigenadiqualita@gmail.com

NON SOLO TARTUFO

Sabato 21 giugno, dalle ore 16.00, all’interno dell’area evento in occasione dell’inaugurazione ufficiale di Nero Sublime, il pubblico potrà assistere ad uno spettacolo di falconeria davvero speciale. Un’occasione per ammirare da vicino i rapaci in volo, scoprirne le caratteristiche e ascoltare le storie che li riguardano.

L’evento è curato dalla Fattoria Didattica Fantaparco e promette di regalare emozioni e curiosità per grandi e piccini.

Domenica 22 giugno dalle ore 17.00, il centro di Castagnole delle Lanze si animerà con le esibizioni dei gruppi “Gli Alfieri di Costigliole d’Asti” e gli “Sbandieratori e Musici del Borgo San Martino di Saluzzo”.

Per visionare il programma ufficiale dell’evento visitate il sito www.fieratartufonero.com

Ecco il programma completo

Venerdì 20 giugno

Ore 18.30 – Colline in Musica 2025 – “Destini” XII CONCERTO. Concerto di musica da camera presso la Chiesa dei Battuti. Artisti: Rossana Rosignoli clarinetto, Ada Guarneri violoncello, Chiara Opalio pianoforte

Programma: R. Schumann (1810-1856) – Phantasiestücke per clarinetto e pianoforte, op. 73, J. Brahms (1833-1897) – Trio in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte op. 114.

Ore 20.00 – La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia Cena a più mani presso il Belvedere di Castagnole delle Lanze a cura dei ristoratori locali. I commensali potranno degustare un menù creato appositamente per l’evento e realizzato da tutti i ristoratori del paese. Durante la serata sarà ospite Sonia de Castelli.

Sabato 21 giugno

Ore 09.00 – 13.00 – Area Tartufo 4.0 “Profumo di futuro: tartuficoltura, una filiera da valorizzare” : convegno su innovazione e sostenibilità nella filiera tartufigena. Il convegno tecnico sarà organizzato dall’Associazione PTQ, che riunisce esperti dell’Umbria e della Toscana, con la partecipazione di Vivai Roagna, un’importante realtà piemontese specializzata nella coltivazione di piante micorrizate e la partecipazione della Regione Piemonte. Modera Mauro Carbone, Direttore Centro Nazionale Studi del Tartufo.

– : convegno su innovazione e sostenibilità nella filiera tartufigena. Il convegno tecnico sarà organizzato dall’Associazione PTQ, che riunisce esperti dell’Umbria e della Toscana, con la partecipazione di Vivai Roagna, un’importante realtà piemontese specializzata nella coltivazione di piante micorrizate e la partecipazione della Regione Piemonte. Modera Mauro Carbone, Direttore Centro Nazionale Studi del Tartufo. Ore 16.00 – 19.00 – Apertura del Mercato del Tartufo e delle Eccellenze e percorso olfattivo a cura di Muses Accademia Europea delle Essenze.

– Apertura del e a cura di Muses Accademia Europea delle Essenze. Ore 16.00 e 17.30 – Laboratorio “L’atelier del Profumiere” , crea la tua fragranza personalizzata a cura di Muses Accademia Europea delle Essenze.

– , crea la tua fragranza personalizzata a cura di Muses Accademia Europea delle Essenze. Ore 16.00 – Spettacolo di Falconeria a cura della Fattoria didattica Fantaparco.

– a cura della Fattoria didattica Fantaparco. Ore 17.00 – Inaugurazione ufficiale della manifestazione presso Piazza Marconi

– della manifestazione presso Piazza Marconi Ore 17.30 – Dimostrazione della cerca del tartufo all’interno del parco del Municipio a cura del Centro Nazionale Studi del Tartufo

– Dimostrazione della all’interno del parco del Municipio a cura del Centro Nazionale Studi del Tartufo Ore 17.30 – Castagnole Truffle Tour

– Ore 18.00 – Proiezione del documentario “Il mondo del tartufo in Italia. Storie di alberi, cani, cercatori” presso Chiesa dei Battuti Bianchi

– Proiezione del documentario presso Chiesa dei Battuti Bianchi Ore 20.00 – “La Notte del Tartufo: cena sensoriale nel Borgo dei Noccioli” a cura dello chef Diego Bongiovanni. Presso il Borgo dei Noccioli, in concomitanza con i festeggiamenti per l’undicesimo anno del riconoscimento UNESCO ai Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato, un’esperienza esclusiva in cui il tartufo nero diventa protagonista di una cena con abbinamenti enogastronomici unici.

La serata sarà accompagnata da Pietro Verna al pianoforte

Domenica 22 giugno