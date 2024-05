Rimangono invariati i casi di peste suina africana sul nostro territorio. Lo rende noto, nel bollettino settimanale, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

I positivi sono ora 1.474, sette in più rispetto all’aggiornamento precedente, per sei casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 818; per uno in Piemonte dove i casi identificati salgono a 656.

I sei casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova: quattro a Genova (centocinquantatre), uno a Lumarzo (sedici), uno a Montoggio (ventidue).

Il caso piemontese è stato registrato in provincia di Alessandria a Carezzano (tre casi).

Rimangono stabili a 149 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Nell’Astigiano i casi di Psa sono stati registrati a Bruno (1), Bubbio (1), Calamandrana (3), Castel Rocchero (4), Castelletto Molina (1), Castelnuovo Belbo (1), Mombaruzzo (4), Quaranti (4)