La Croce Verde di Castagnole delle Lanze organizza la conferenza dal titolo “Le principali patologie dell’apparato respiratorio” che si svolgerà martedì 9 aprile, alle 21, nella ex Confraternita dei Battuti Bianchi in piazza Balbo a Castagnole. Ingresso libero. L’evento è realizzato con il contributo di Fondazione Social.

Alessandro Mastinu, primario di pneumologia presso l’ospedale Cardinal Massaia di Asti, approfondirà l’argomento dal punto di vista specialistico e il dott. Piero Marchisio, medico di base a Castagnole delle Lanze, interverrà dal punto di vista della medicina territoriale.

L’iniziativa fa parte del ciclo di eventi gratuiti “Una mela al giorno: informazione e formazione sanitaria”, promossi dalla Croce Verde di Castagnole Lanze nel corso del 2024 e rivolti alla comunità con l’obiettivo di favorire la cultura della conoscenza e della prevenzione in ambito sanitario. A tal proposito, nel corso del mese di aprile verrà erogato gratuitamente un corso per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, dispositivo salvavita in caso di arresto cardiaco. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con i formatori di ANPAS Piemonte, vedrà la partecipazione di circa 40 iscritti e fa seguito alla donazione di due apparecchi DAE alla comunità di Castagnole, acquistati tramite i contributi 5×1000.

La Croce Verde è un’organizzazione di volontariato presente sul territorio di Castagnole Lanze dal 1981, aderisce alla rete Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) ed è sede accreditata per il Servizio Civile Universale. L’associazione dispone di automezzi e ambulanze per il trasporto convenzionato ASL di pazienti dializzati, interospedalieri e terapeutici, sia deambulanti, sia barellati. In orario serale e nei fine-settimana, i volontari addestrati al soccorso d’emergenza 118 sono a disposizione per le chiamate dalle centrali operative. Inoltre si effettua servizio di assistenza sanitaria durante manifestazioni ed eventi.