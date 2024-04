Si è svolta stamane, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Asti Claudio Ventrice, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Asti, il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Comandante della Polizia Municipale del Capoluogo.

Durante l’incontro è stato illustrato il Protocollo per la legalità e la sicurezza in materia di videoallarme antirapina, alla presenza del Presidente e del referente di GECOM Securshop e dei Presidenti di Confcommercio, Confesercenti e Federfarma Asti.

Il citato protocollo discende dall’Accordo nazionale, rinnovato lo scorso 22 febbraio dal Ministro dell’Interno, dalla Vice Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, e dalla Presidente nazionale di Confesercenti con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che, grazie ad una più veloce inter-connettività dei sistemi di video-allarme con le centrali delle Forze dell’ordine, consentiranno interventi sempre più tempestivi e forniranno un significativo contributo alle attività investigative.

Lo sviluppo dell’accordo a livello territoriale è stato promosso dal Prefetto di Asti Claudio Ventrice, che ha voluto coinvolgere le articolazioni territoriali e di categoria delle Confederazioni per rendere operativo il contenuto del patto anche sul territorio astigiano.

Nel corso della riunione, il Prefetto ha evidenziato come la stipula di tale protocollo consenta di rafforzare la sicurezza partecipata, incentivando azioni concrete di collaborazione tra imprenditori e forze dell’ordine con funzioni di deterrenza circa il verificarsi di furti e rapine negli esercizi commerciali e nelle farmacie.

Nell’occasione, è stato sottolineato come tale strumento rappresenti anche un presidio di controllo del territorio, la cui valenza andrà a rafforzare l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, di cui questo territorio è ampiamente dotato.

Infine, il Prefetto ha ribadito la valenza del dispositivo in argomento, che in realtà analoghe ha fornito ottimi risultati, dimostrandosi un valido contributo per l’innalzamento del livello di sicurezza percepito dai cittadini.

A seguire, il Prefetto Ventrice ha presieduto una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, per effettuare una prima programmazione degli adempimenti necessari per assicurare che la visita del Capo dello Stato, prevista per il prossimo 23 maggio, si svolga in piena sicurezza.