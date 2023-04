Incidente stradale intorno alle 10 di oggi, mercoledì 19 aprile, in corso Savona, all’altezza dello svincolo per Rocca d’Arazzo. Un’auto con al volante una donna, ha tamponato un tir e la conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo. Per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Asti che l’hanno poi affidata alle cure del 118. Sul posto anche carabinieri e agenti della polizia locale.