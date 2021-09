Doppio intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Asti.

Il primo intervento in ordine cronologico è stato necessario per una fuga di gas da una tubazione interrata in via Cavour. La zona è stata isolata e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i tecnici della società energetica che hanno riparato la conduttura.



Il secondo intervento ha riguardato l’incendio di un mezzoa Portacomaro, nella zona della strada provinciale 37. La squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Il conducente del pick up ustionato a una mano è stato soccorso dagli operatori del 118.