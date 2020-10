E’ un ragazzino minorenne l’autore del doppio raid di incendi avvenuto qualche notte fa in città. A fuoco auto in sosta, ma anche bidoni dei vestiti usati, bus e scuolabus. Episodi che avevano suscitato preoccupazioni e timori e che sono stati analizzati questa a mattina in una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura.

Proprio questa mattina è arrivata la notizia che i carabinieri hanno identificato il presunto responsabile, un minorenne, sul quale è mantenuto il più stretto riserbo.

Si sa solo che avrebbe agito da solo “senza seguire alcun preciso disegno criminoso”. Non trapela nulla in merito al movente.

Il prefetto di Asti Alfonso Terribile ha rivolto il suo personale apprezzamento al Questore, al Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed al Comandante provinciale della Guardia di Finanza che hanno collaborato alla buona riuscita dell’indagine, per il brillante risultato investigativo, ringraziandoli per l’elevato impegno quotidianamente spiegato sul territorio in stretta sinergia operativa.