Un espulso e due fogli di via obbligatori dal comune. E’ questo il risultato di un controllo eseguito nella mattinata di ieri, 31 marzo, dalla polizia. Un equipaggio delle Volanti ha fermato una fFiat Punto in corso Alessandria per una verifica di routine.A bordo del mezzo risultato appartenere a una donna originaria della Repubblica Dominicana, tre persone, tutte sudamericane che hanno raccontato alla polizia di arrivare da Milano, senza però riuscire a giustificare la propria presenza ad Asti, anche in riferimento alle misure di restrizione anti covid.

Inoltre uno degli occupanti, in particolare è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia e da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

E’ scattata la perquisizione che ha permesso ai poliziotti di ritrovare in tasca a uno dei tre un taglierino, mentre nel veicolo sono stati recuperati un cacciavite e tre paia di guanti da lavoro.

Lo straniero colpito da provvedimento di espulsione, con a carico precedenti per furto, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre ad essere denunciato per il porto di strumenti atti ad offendere, è stato accompagnato al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo per essere espulso dal territorio nazionale.

Per gli altri due connazionali il questore ha emesso un foglio di via Obbligatorio dal comune di Asti per quello di Milano, per il fondato e legittimo sospetto che la loro presenza in Asti fosse unicamente finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.

Tutti, sono stati inoltre multati per la violazione della normativa sul contenimento dell’emergenza sanitaria da covid.

(Foto di repertorio)