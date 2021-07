Vigili del fuoco e operatori del 118 sono intervenuti oggi, martedì6 luglio, in via Sant’Evasio per un incidente che ha coinvolto un motociclista. La dinamica è al vaglio della polizia locale ma sembra si sia trattato di uno scontro tra la moto e un suv. Il centauro non sarebbe in gravi condizioni ma è stato comunque necessario il suo trasporto all’ospedale Massaia.