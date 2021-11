Il mondo degli avvocati astigiani è in lutto per la morte di Gianfranco Valente avvenuta mercoledì a 91 anni dopo una breve malattia. Era il decano dei legali di Asti, con un’iscrizione all’Ordine che risaliva al gennaio del 1960 e ha continuato a praticare la professione fino all’ultimo. Valente vantava una lunga esperienza nella giustizia sportiva nell’ambito della Federazione Italiana Gioco Calcio. Il rosario è previsto per venerdì alle 19 in San Secondo, i funerali sabato alle 9,30 sempre alla Collegiata.