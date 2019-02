La polizia di Asti ha arrestato due ragazzi responsabili di diversi furti con strappo. La segnalazione è scattata ieri a San Damiano dove qualcuno ha notato una Lancia Y di colore scuro scappare in direzione di Asti, con a bordo due persone che avevano appenna alleggerito della borsetta una donna.E proprio alle 14 alla sala operativa del 113 arriva la segnalazione di uno scippo avvenuto in piazza Lugano e segnalato proprio dalla stessa vittima alla centrale operativa della questura. E’ stata proprio la signora aggredita a descrivere i malviventi e l’auto su cui erano fuggiti dando così via a una serie di accertamenti che hanno permesso alla polizia di rintracciare l’ultilitaria che dopo il colpo si era allontanatata in direzione di corso Dante.

Alcuni testimoni dell’accaduto riferivano che l’auto, condotta da un ragazzo, si era avvicinata alla vittima, mentre dal finestrino lato passeggero si allungava una mano che strappava la borsa alla donna. A quel punto

Una volante così si dirigeva in soccorso della vittima, mentre le altre due pattuglie iniziavano la ricerca dell’auto segnalata con a bordo gli autori del reato. E proprio una Volante, che perlustrava la zona est della città, imboccando la rotonda di piazza I° Maggio notava l’auto segnalata che percorreva via Monterainero proveniente da corso Volta. Alla vista degli agenti, l’auto tentava la fuga con una repentina inversione di marcia, ma veniva tempestivamente bloccata nella stessa via Monterainero.

Alla guida dell’auto è stato immediatamente bloccato un giovane di 26 anni della provincia di Cuneo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, mentre a fianco dello stesso veniva trovata una ventisettenne, di origine straniera, anch’essa della provincia di Cuneo.

Gli agenti notavano immediatamente che vi erano alcune borsette da donna sul tappetino tra i piedi della ragazza, ed i due giovani venivano condotti in Questura con l’ausilio dell’altra Volante. Sottoposti a perquisizione personale, nella tasca del giubbotto della ragazza venivano rinvenuti un paio di cuffie auricolari appartenenti alla donna derubata, mentre sull’auto venivano rinvenute altre due borsette provento di furto e, nel bagagliaio, un’autoradio, il tutto sottoposto a sequestro.

I due venivano arrestati per furti con strappo e condotti in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti per altri due furti, perpetrati nella mattinata di ieri con modalità simili, uno in Asti, zona nord, l’altro in un comune della provincia.