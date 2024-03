Al termine delle attività di restauro dell’ingresso dell’edificio che ospita la Questura di Asti, il Questore Marina Di Donato e il presidente della Sezione Anps di Asti Salvatore Faita, in un breve incontro, hanno voluto ringraziare coloro che hanno fattivamente contribuito ai lavori di pulitura e restauro dell’ingresso dell’edificio.

Un ringraziamento particolare va espresso alla ditta “Dezzani Marmi” di Cunico, che ha realizzato la nuova insegna in marmo, ed alla ditta “Crm Marmi” di Ferrere che si è occupata del restauro dei marmi dell’ingresso.

Per la vicinanza sempre espressa nei confronti della Polizia di Stato, si ringrazia l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia – Sezione di Asti, l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Asti, l’Associazione “AssoAlbania” di Asti e la ditta “Malabaila & Arduino Costruzioni” per il prezioso e gradito contributo fornito per la realizzazione dei lavori.