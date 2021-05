Una squadra i poliziotti delle volanti di Asti nella tarda serata di ieri, mercoledì 5 maggio, è intervenuta nella zona di corso Matteotti a seguito della segnalazione pervenuta al 112 di un uomo che stava tentando di rubare un’autovettura parcheggiata per strada.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30; i poliziotti giunti sul posto si sono subito accorti di un uomo, poi risultato essere un cittadino albanese di 41 anni, che armeggiava con fare sospetto vicino a una jaguar scura in sosta tra via Lessona e corso Matteotti. Auto che aveva già il finestrino anteriore lato guidatore infranto. Gli agenti hanno subito fermato e identificato l’uomo, senza fissa dimora, che però avrebbe cercato di discolparsi: avrebbe dichiarato che il vetro lo aveva rotto prima un altro uomo, di colore, che subito si era dato alla fuga. peccato che la sua statura e l’abbigliamento coincidevano con la descrizione del ladro fornita al 112 dai testimoni.

L’albanese è stato così arrestato. Nel corso della perquisizioni i poliziotti gli hanno trovato e sequestrato un tagliacarte in metallo dalla lama di 11 cm, due frontalini di autoradio “Blaupunkt” e “Pioneer”, probabile provento di furto, e una torcia in metallo.

Accompagnato in Questura e sottoposto a fotosegnalamento, a carico dell’uomo emergevano numerosi precedenti di polizia reati contro la persona e contro il patrimonio. Avvisato il Pubblico Ministero di turno, il Magistrato disponeva gli arresti domiciliari in attesa di processo per direttissima.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai proprietari della refurtiva sequestrata e per accertare eventuali altri furti commessi dall’arrestato.