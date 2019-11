E’ incastrato in quella curva da ieri forse per colpa del navigatore satellitare che lo ha dirottato sulla strada sbagliata. Siamo sulla strada che da Valmanera porta a Serravalle, attraversando Bricco Roasio; intorno alle 16 di martedì 19 novembre un tir polacco diretto a Torino si stava arrampicando sulla salita di campagna, quella per Bricco Roasio appunto, quando ha incontrato una curva a gomito ed è scivolato nel fossato laterale. Non un incidente grave, ma problematico visto che il tir si è praticamente incastrato nella curva. Al camionista, un 23enne polacco, non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto a qualche abitante della zona e aspettare i soccorsi. Soltanto nel pomeriggio sono cominciati i lavori per rimettere il tir in carreggiata .