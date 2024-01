Ieri pomeriggio gli equipaggi delle Volanti della Questura di Asti, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, hanno effettuato un capillare servizio straordinario di controllo del territorio della stazione e del centro cittadino, nel corso del quale sono state identificate più di cento persone, fermata una trentina di auto e verificati quattro esercizi commerciali.

Particolare attenzione è stata riservata alla zona della stazione ferroviaria, al piazzale antistante ad essa e alle vie limitrofe. Proprio in quest’area, a seguito di un controllo di polizia, è stata sanzionata amministrativamente una donna trovata in possesso di un modico quantitativo di stupefacente in cristalli tipo Metanfetamina e altra sostanza stupefacente, detenuto per uso personale.

L’azione degli operatori della Polizia di Stato impiegati nel servizio è stata indirizzata anche alla zona est della città. Le pattuglie della Volante della Polizia di Stato della Questura sono immediatamente intervenute al centro commerciale “Nuovo Borgo” dove personale in servizio antitaccheggio aveva notato una donna aggirarsi con fare sospetto all’interno con una grossa borsa che continuava a riempire di bottiglie di superalcolici. All’alt degli addetti, ha consegnato quanto sottratto e la merce, per un valore di circa 200 euro, è stata restituita alla direzione del supermercato. Nei confronti della donna, denunciata alla Procura e già in precedenza segnalata per reati analoghi, il Questore ha emesso il provvedimento dell’Avviso Orale.