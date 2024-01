E’ stato convalidato l’arresto dell’uomo arrestato nella mattinata di martedì 9 gennaio dalla polizia per un furto all’interno di un negozio del centro commerciale “Nuovo Borgo”. Il soggetto, un noto pluripregiudicato astigiano, che già nei giorni scorsi si era reso responsabile di simili episodi, è stato notato a pochi metri dal luogo del furto in atteggiamenti sospetti. Una pattuglia delle volanti che era impegnata in un servizio di controllo del territorio lo ha notato fermandolo. Così ha scoperto che addosso aveva merce non pagata che è stata subito riconsegnata ai legittimi proprietari.

L’autorità giudiziaria ne ha convalidato l’arresto disponendo la misura dei domiciliari mentre il questore ha emesso nei suoi confronti un avviso orale.