Da lunedì 28 settembre in Piemonte il numero medio di casi al giorno positivi al Coronavirus è pari a 158. Il numero cumulativo dei casi a partire dal 20 luglio è di 4033. L’andamento esponenziale mostra un tempo di raddoppio di circa 18 giorni, vale a dire che da qui a 18 – 19 giorni vedremo ulteriori 4000 casi, in media 220 al giorno.

I dati di oggi, 3 ottobre, in Piemonte:

Positivi: 279 di cui 212 sono asintomatici.

Motivo tampone: 63 screening, 169 contatti di caso, 47 con indagine in corso.

Ambito: 60 RSA, 27 scolastico, 192 popolazione generale.

I casi importati sono 12 su 279.

Tamponi: 6560

Ricoveri TI: 12

Decessi: 0

Soglie

ROSSA: La Regione è oltre soglia (218 osservati vs 101.3 attesi) per il quarto giorno consecutivo,.

La Città di Torino è oltre soglia (61 osservati vs 26.7 attesi) per il quarto giorno consecutivo, scostamento alto. Dei 61 casi, 31 sono contatti di casi noti al SISP. I casi in ambito scolastico sono 17.

Nella provincia di Torino è oltre soglia (35 osservati vs 25 attesi) per il terzo giorno consecutivo, scostamento minimo. Dei 35 casi, 15 sono contatti stretti di casi noti ai SISP.

ARANCIONE: Biella è oltre soglia (38 osservati vs 0.3 attesi) per il secondo giorno consecutivo. Dei 38 casi, 35 sono della RSA Casa Ospitaliera ‘Nostra Signora d’Oropa’ di Sordevolo (al momento tutti i contatti del caso sintomatico ricoverato sono asintomatici/paucisintomatici). Novara è oltre soglia (32 osservati vs 11.7 attesi) per il secondo giorno consecutivo. Dei 32 casi, 20 sono contatti stretti di casi noti al SISP.

GIALLA: Asti è oltre soglia (17 osservati vs 5.4 attesi). Dei 17 casi, 15 sono migranti che vivono un condominio di una cooperativa di Castello d’Annone. Cuneo è entro soglia (soglia gialla di rientro). VCO è entro soglia (soglia gialla di rientro).