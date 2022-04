Intossicazione da monossido di carbonio ieri sera nella sede del circolo del comitato palio di San Secondo ad Asti. Gli operatori del 118 sono intervenuti per soccorrere una decina di persone che si sarebbero sentite male a causa appunto delle esalazioni respirate.

Il primo ragazzo a sentirsi male è stato quello che si trovava in cucina, ma anche gli altri borghigiani hanno respirato le esalazioni. Ad accertare la presenza del monossido nella sede del comitato palio sono stati i vigili del fuoco. Tutte le persone sono uscite subito dal circolo tutte coscienti e lucine: alcuni di loro sono stati trasportati all’ospedale Massaia per accertamenti mentre altri sette sono stati invece ricoverati per l’intera notte a Torino, dove sono stati messi in camera iperbarica.

Ancora da accertare le cause dell’incidente, probabilmente il malfunzionamento di una stufa a gas.