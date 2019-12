Nuova visita ufficiale per il capo della polizia Franco Gabrielli che sarà ad Asti venerdì 6 dicembre, a poco più di un anno dalla sua prima visita. Il direttore generale della pubblica sicurezza è stato chiamato dal questore Alessandra Faranda Cordella per l’intitolazione della rotonda fra corso XXV aprile e via Nogaro a Salvatore Ottolenghi, astigiano padre della polizia scientifi ca. Proprio nell’autunno del 2018 Gabrielli era venuto per la prima volta in citt à per inaugurare la mostra itinerante “Frammenti di storia”, dedicata all’aff ascinante mondo della polizia scientifi ca, alla quale era seguito il convegno “La polizia scientifi ca tra la datt iloscopia di Ottolenghi e i nuovi traguardi tecnologici”. Oggi Gabrielli, dimostrando una grande attenzione al nostro territorio, sarà nuovamente ad Asti. Ricco il programma della giornata che non si esaurirà con l’inaugurazione della rotatoria (alle 11.15) ma prevede anche un incontro con tutt i e 118 i sindaci della provincia (alle 10) e il taglio del nastro della nuova stanza dedicata alle vittime di violenza all’interno della questura.