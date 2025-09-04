Cambio della guardia alla guida del comando provinciale della guardia di finanza. Questa mattina, nel corso di una cerimonia nella caserma “Aldo Zappa”, presieduta dal Comandante Regionale Piemonte Valle d’Aosta, Generale di Divisione Giovanni Avitabile, il colonnello Antonio Giuseppe Garaglio ha ceduto il Comando Provinciale al Colonnello Salvatore La Bella.

L’evento si è svolto alla presenza del Prefetto di Asti, DClaudio Ventrice, del Presidente del Tribunale, Ombretta Salvetti, del Procuratore Aggiunto della Repubblica, Dott.ssa Laura Deodato, del Presidente della Provincia e Sindaco di Asti, Maurizio Rasero e delle principali Autorità locali, nonché davanti ad una nutrita rappresentanza di finanzieri in servizio dei reparti di Asti e Canelli e in congedo della locale Sezione dell’Associazione dei Finanzieri d’Italia.

Garaglio, che andrà ad assumere lo stesso incarico di Comando alla sede di Verbania, ha espresso sentito ringraziamento alla Superiore Gerarchia per la fiducia e il sostegno ricevuto, nonché ai finanzieri del Comando Provinciale di Asti per l’attività svolta in tutti i settori istituzionali, esortandoli a proseguire nel fondamentale compito di assicurare e rafforzare la necessaria cornice di sicurezza economico-finanziaria della provincia.

A testimonianza dell’intenso e proficuo lavoro e della concretezza di risultati conseguiti sotto la sua guida, sempre orientata a consolidare e rafforzare il ruolo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, i militari appartenenti ai reparti astigiani hanno ricevuto negli ultimi quattro anni per il particolare rendimento in servizio numerosi Encomi di cui 17 Solenni, pervenendo, sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, ad eseguire 65 misure cautelari personali, il sequestro di beni e valori per 2,9 miliardi di euro, confische patrimoniali per 39 milioni, oltre a segnalare all’Autorità Giudiziaria oltre 1.100 persone per reati finanziari, scoprendo e verbalizzando 104 operatori economici risultati evasori totali.

Il nuovo Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle astigiane, colonnello La Bella, originario di Sciacca (AG), ha 54 anni, è coniugato e ha due figlie, proviene da Trento ove negli ultimi tre anni ha retto l’incarico di Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria.

Nel corso della carriera ha assolto incarichi di comando presso diversi Reparti operativi, quali la Compagnia di Chiari (BS) e poi i Nuclei di Polizia economico finanziaria di Milano, Varese e Bergamo, reparto del quale è stato anche Comandante dal 2018 al 2022.

Il Colonnello La Bella si è arruolato nel 1997, frequentando a Roma il corso per ufficiali di complemento presso l’Accademia della Guardia di Finanza, si è laureato con il massimo dei voti in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Palermo ed ha conseguito due Master, il primo in Diritto Tributario presso l’Università Luigi Bocconi di Milano ed il secondo in Fiscalità Internazionale con il Sole 24 Ore.

Al termine della cerimonia, il Comandante Regionale, Generale di Divisione Giovanni Avitabile, dopo aver ringraziato il Colonnello Garaglio per la proficua attività istituzionale svolta, ha rivolto al Colonnello La Bella l’augurio di buon lavoro, con l’auspicio di ulteriori, rilevanti risultati di servizio a tutela dell’economia e della sicurezza delle imprese e dei cittadini dell’Astigiano.