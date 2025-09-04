Fa tappa ad Asti il viaggio “Oltre i limiti” di Angelo Catanzaro, consigliere comunale di Torino e attivista per i diritti con le persone con disabilità. Nato con una paralisi spastica e con balbuzie ha trasformato la sua esperienza in impegno pubblico e civile per l’inclusione e ha fondato l’Ufficio Disabilità della Uilp Piemonte. Con il progetto Oltre i limiti ha deciso di percorrere 800 km tra Torino e Roma a bordo di un triciclo a pedalata assistita. La prima tappa sarà appunto Asti. Domenica 7 alle 20.30 terrà un incontro pubblico sul tema della disablilità alla Casa del Popolo. L’evento sarà moderato da Marco Castaldo e vedrà la partecipazione di Pierluigi Guerrini, responsabile territoriale Uil Pensionati Asti. Lunedì 8, alle 8.30, dalla sede Uil di corso Alessandria, il viaggio di Catanzaro riprenderà alla volta di Alessandria.

