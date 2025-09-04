Fa tappa ad Asti il viaggio “Oltre i limiti” di Angelo Catanzaro, consigliere comunale di Torino e attivista per i diritti con le persone con disabilità. Nato con una paralisi spastica e con balbuzie ha trasformato la sua esperienza in impegno pubblico e civile per l’inclusione e ha fondato l’Ufficio Disabilità della Uilp Piemonte. Con il progetto Oltre i limiti ha deciso di percorrere 800 km tra Torino e Roma a bordo di un triciclo a pedalata assistita. La prima tappa sarà appunto Asti. Domenica 7 alle 20.30 terrà un incontro pubblico sul tema della disablilità alla Casa del Popolo. L’evento sarà moderato da Marco Castaldo e vedrà la partecipazione di Pierluigi Guerrini, responsabile territoriale Uil Pensionati Asti. Lunedì 8, alle 8.30, dalla sede Uil di corso Alessandria, il viaggio di Catanzaro riprenderà alla volta di Alessandria.
Oltre i limiti, il viaggio di Angelo Catanzaro fa tappa ad Asti
