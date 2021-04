Nella mattinata di ieri, 27 aprile, in prefettura si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Alfonso Terribile, al quale hanno partecipato, in videoconferenza, il Vice Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune di Asti, un delegato del Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Comandante della Polizia Municipale di Asti.

Presso la sala riunioni della Prefettura erano presenti il Vice Sindaco del Comune di Montiglio Monferrato e un Assessore del Comune di Refrancore che hanno sottoscritto, per conto delle rispettive Amministrazioni, un “Protocollo di intesa per il controllo di vicinato”, portando a ventotto quelli adottati in ambito provinciale.

Il “Controllo del Vicinato” è modello concreto di sicurezza integrata e partecipata che intende valorizzare ed accrescere la collaborazione tra Forze di Polizia e cittadini, con funzioni di deterrenza della criminalità comune, ed in particolar modo dei reati predatori.

Il modello prevede che i cittadini, riuniti in gruppi, svolgano attività di mera osservazione riguardo a fatti e circostanze che accadono nella propria zona di residenza (ad esempio, passaggi ritenuti sospetti di macchine o di persone, allarmi, rumori, ecc….) e segnalino ai coordinatori dei gruppi, preventivamente individuati dal comune e appositamente formati, informazioni di interesse per l’eventuale attivazione delle Forze di Polizia.

Nella stessa seduta di Comitato, inoltre, sono stati esaminati gli aspetti di sicurezza afferenti il passaggio, nelle giornate del 9 e 10 maggio, del 104° Giro d’Italia, che attraverserà porzioni del territorio provinciale e che comporterà chiusure, per periodi limitati, di tratti stradali nei Comuni interessati e nel Capoluogo.

Nel corso di ulteriori riunioni dedicate, alla presenza delle Forze di Polizia, dei rappresentanti delle associazioni di volontariato nonchè di tutte le componenti interessate dall’evento, saranno approfonditi gli aspetti tecnici necessari a garantire la sicurezza dei corridori e dei cittadini in transito e pianificati i dispositivi di vigilanza e sicurezza della viabilità e della circolazione da attivare nelle strade costituenti percorso di gara.

Verrà fornita ampia e tempestiva pubblicità in relazione agli orari di transito della gara e alla chiusura delle strade interessate per ridurre al minimo i disagi per le popolazioni residenti e per gli operatori economici e commerciali.