Si è svolta nel primo pomeriggio odierno, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Asti Claudio Ventrice, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Asti, il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, un rappresentante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Comandante della Polizia Municipale del Capoluogo.

Alla prima parte dell’incontro hanno altresì partecipato il Presidente di Confcommercio Asti e il Presidente di Confesercenti Asti, che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa inerente forme di collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell’ambito del divertimento notturno nelle zone del centro cittadino per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti antisociali.

Il citato protocollo, che discende dal Patto per la sicurezza integrata e urbana nell’astigiano, intende prevenire e contenere, oltre alla commissione dei reati e dei fenomeni criminali più gravi, tutti quegli eventi suscettibili di incidere sulla pacifica e ordinata vivibilità del territorio nonché sull’efficiente fruibilità degli spazi e dei servizi, avvalendosi della preziosa collaborazione dei titolari degli esercizi pubblici cittadini.

L’atto pattizio è stato promosso dal Prefetto Ventrice nel convincimento che le azioni da sviluppare per offrire qualità e sicurezza del divertimento richiedono, per la complessità e la rilevanza delle problematiche connesse, un maggiore e più efficace coordinamento tra l’attività svolta dalle Istituzioni pubbliche e dagli esercenti e dagli altri Enti a vario titolo chiamati ad offrire soluzioni per la corretta gestione e la messa in sicurezza degli eventi del divertimento giovanile.

Nell’occasione, il Prefetto ha espresso grande soddisfazione per la messa in campo di azioni congiunte, volte a promuovere un modello sano di divertimento serale e notturno, con l’obiettivo di promuovere, accanto alla strategia classica di controllo del divertimento notturno attuata attraverso l’azione diretta delle Forze dell’Ordine, innovative strategie e soluzioni efficaci in tema di gestione degli scenari notturni di svago giovanile, capaci di ridurre i comportamenti antisociali e i conseguenti problemi all’interno dei contesti della movida, contenendo i fenomeni di binge drinking, vandalismo e disturbo della quiete pubblica.

Nel corso dell’incontro sono state poi esaminate, alla presenza degli organizzatori, le misure di sicurezza predisposte in occasione della Fiera di primavera, che si terrà la prossima domenica.

Infine, è stata effettuata una prima disamina della cornice di sicurezza che sarà necessario assicurare per lo svolgimento del 107° Giro d’Italia, che attraverserà il territorio astigiano nella prima settimana di maggio.