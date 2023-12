Stamani in Questura nella Sala Cambursano, il Vescovo di Asti, Mons. Marco Prastaro, insieme al Cappellano della Polizia di Stato don Augusto Piccoli, ha officiato la Santa Messa in preparazione delle Festività, celebrazione alla quale ha presenziato il Prefetto di Asti, Claudio Ventrice.

La cerimonia, molto partecipata da tutto il personale della Polizia di stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Questura, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Cibernetica e Postale, della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale, delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, delle R.S.U., dei soci dell’A.N.P.S., ha rappresentato un momento di condivisione e le parole del Vescovo hanno dato spessore e significato al senso del Natale, quale momento dal quale ripartire e fare nuove tutte le cose, non dimenticando chi è debole, escluso, fragile.

Il Vescovo ha dedicato anche un momento di riflessione, benedicendo il Presepe allestito all’interno della Questura e realizzato dal Sostituto Commissario Osvaldo Andreotti, da pochi giorni in pensione.

Al termine del rito religioso, il Questore della provincia di Asti, Marina Di Donato, ha salutato tutti i colleghi e le loro famiglie e ringraziato il Prefetto e il Vescovo per la vicinanza che hanno dimostrato nel voler condividere un momento di festa con la grande famiglia della Polizia di Stato ed ha consegnato al Direttore della Caritas Diocesana i primi Doni della Raccolta Alimentare, in gran parte offerti dalla Polizia Ferroviaria in nome dei colleghi Sovrintendente Capo Coordinatore Giuseppe Formica e Assistente Capo Michele Mele, scomparsi quest’anno.

La Raccolta Alimentare proseguirà tra il personale della Polizia di Stato e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato fino alla fine delle festività.